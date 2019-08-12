Подразделения ПВО ЮВО отразили ракетный удар условного противника в ходе КШУ на полигоне Ашулук

17:31 22.08.2019   Россия

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» Южного военного округа (ЮВО) отразили массированный ракетный удар условного противника в рамках масштабного двустороннего командно-штабного учения (КШУ) с группировками авиации и противовоздушной обороны ЮВО на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Подразделения войск ПВО выполнили боевые стрельбы из зенитных ракетно-пушечных-комплексов «Панцирь-С» и «Тунгуска», зенитных самоходных установок «Шилка», зенитных ракетных систем (комплексов) «Стрела-10», «Тор» и «Оса», сообщает пресс-служба Минобороны России.

Для обеспечения боевых стрельб специалисты полигонной службы подготовили к применению более 70 мишенных комплексов типа «Кабан», «Пищаль», «Стриж-1», «Саман», «Пенсне» для зенитных ракетных войск, а также свыше 50 мишеней, имитирующих тяжелую и легкую технику условного противника, – для авиации.

Всего в учении приняли участие более 2 тыс. военнослужащих, было около 2,5 тыс. единиц военной и специальной техники, в том числе более 100 самолетов и вертолетов.

Справочно:

Масштабное учение проходило на четырех авиационных полигонах: в Крыму, на Кубани и Ставрополье, двух полигонов Капустин Яр и Ашулук, двух полигонов в акватории Черного и Каспийского морей. В боевом применении было использовано более 300 зенитных управляемых ракет, около 100 авиационных средств поражения, включая управляемые ракеты и бомбы, а также выполнено более 2,5 тыс. выстрелов зенитной артиллерии.



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