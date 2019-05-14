Буде ознакою слабкості. ЄС виступив проти повернення Росії до G7

16:41 22.08.2019   Россия

ЄС виступив проти беззастережного повернення Росії в клуб високорозвинених держав G7, повідомляє Reuters з посиланням на джерела в Брюсселі. 

За словами джерела агентства, причини виключення Москви з клубу залишаються в силі, передає НВ.

«Будь-яка пропозиція про безумовне повернення буде контрпродуктивною і ознакою слабкості», — заявив співрозмовник агентства.

20 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що «безумовно» підтримав би повернення Росії у Велику вісімку (G8).

Джерела Reuters в дипломатичних колах Франції відзначили, що повернення РФ в G7 залежить від прогресу у виконанні Москвою мінських угод для врегулювання ситуації на сході України.

Уряд Німеччини виступив проти повернення Росії в коло розвинених країн G7.

Проти також висловилася Велика Британія.

Володимир Зеленський заявив, що Росія може повернутися в Велику сімку тільки після того, як буде припинена агресія проти України.

Росія була виключена з клубу провідних держав світу у 2014 році після анексії українського Криму.



Ще на цю тему:

13:01 03.06.2019
Сьогодні у Парижі чергова "битва" в ПАРЄ щодо Росії
15:01 27.05.2019
В Грузии за российские флаги уволили высокопоставленного чиновника
08:01 23.05.2019
МЗС Британії: РФ шукає слабкі місця в об'єктах національної інфраструктури
09:31 16.05.2019
Повернення Росії у ПАРЕ запустить процес "нормалізації" всього, що дозволяє собі ця країна - Клімкін
11:31 14.05.2019
Сенатори США підготували законопроект про санкції проти "Північного потоку-2"
08:01 14.05.2019
Держсекретар США Помпео розповів, з якими позиціями летить у Росію
09:15 13.05.2019
Помпео поїде до Брюсселя перед візитом до Росії
16:31 11.05.2019
США отказали в визе российским дипломатам, ехавшим в штаб-квартиру ООН
20:21 02.05.2019
У Британії вважають телеканали Росії «зброєю дезінформації»
16:21 11.04.2019
Росія розуміє тільки мову військової сили – голова делегації Естонії в ПА НАТО
15:01 10.04.2019
Представители США и НАТО отказались ехать на Московскую конференцию по безопасности
18:41 09.04.2019
Санкції залишаться, разом з тим президент Фінляндії виступає за діалог з Росією
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:41 22.08.2019
ASCO отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца до 20 сентября
12:41 22.08.2019
В Баку открылся XIX Международный молодежный форум
14:41 20.08.2019
В Азербайджане найдено тело пилота МиГ-29, упавшего в Каспийское море
19:00 19.08.2019
Поисковая группа обнаружила «черный ящик» самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
17:10 21.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении медики оказывали помощь "пострадавшим" от оружия массового поражения
10:41 20.08.2019
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
18:00 19.08.2019
ЮВО: Артиллеристы российской военной базы в Армении провели учения со стрельбами
15:30 19.08.2019
ЮВО: Аэромобильные группы российской военной базы в Армении отработали специальные задачи
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
17:00 21.08.2019
В Греции доходы от туризма в первом полугодии выросли на 15,3%
20:41 20.08.2019
У Греції розбився вертоліт з росіянами
11:41 20.08.2019
США предупредили Грецию относительно иранского танкера
21:10 19.08.2019
В греческий порт прибыла роскошная яхта шейха Катара / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:41 22.08.2019
Евросоюз направляет в Грузию специального представителя
12:40 21.08.2019
Свободи більше немає - в Грузії розгорівся новий скандал навколо телеканалу, який образив Путіна
10:40 21.08.2019
МЗС Грузії: назвав ситуацію з селом Аібга процесом анексії з боку Росії
18:41 20.08.2019
Грузинського журналіста, який обматюкав Путіна в прямому ефірі, звільнили з каналу
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 22.08.2019
Додон созывает заседание Высшего совета безопасности
20:10 21.08.2019
Прем’єрка Молдови вимагає викликати посла в РФ через візит Шойгу в Кишинів
18:20 21.08.2019
Президент Молдови терміново збирає радбез
16:41 20.08.2019
Молдова хочет получать российский газ по «Турецкому потоку»
Всі новини країни
Россия Россия
18:31 22.08.2019
Специалисты войск РХБ защиты ЮВО ликвидировали последствия условной чрезвычайной ситуации под Волгоградом
17:51 22.08.2019
Танкисты ЮВО учатся новым приемам ведения боя в Северной Осетии
17:31 22.08.2019
Подразделения ПВО ЮВО отразили ракетный удар условного противника в ходе КШУ на полигоне Ашулук
16:41 22.08.2019
Буде ознакою слабкості. ЄС виступив проти повернення Росії до G7
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:41 22.08.2019
Прикордонники на кордоні з Румунією виявили фуру, що перевозила контрабандні сигарети
10:20 21.08.2019
Румунія та США категорично проти "Північного потоку-2"
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
Всі новини країни
Турция Турция
17:41 22.08.2019
Україна отримала з Туреччини 2 тисячі пістолетів-кулеметів MP-5
15:41 22.08.2019
Авиация Асада обстреляла турецких наблюдателей в Идлибе
13:41 20.08.2019
Туреччина звинуватила Росію в авіаударі по військовому конвою в Сирії. У Дамаску заявили, що Туреччина підтримує терористів
12:21 20.08.2019
Росіяни викрали в Туреччині яхту вартістю $2 мільйони
Всі новини країни
Украина Украина
19:01 22.08.2019
Оккупированный Судак сидит без света и воды, а форум «Таврида» планирует расширять свою инфраструктуру
18:21 22.08.2019
В оккупированном Армянске нет «свежего» воздуха – местные жители подозревают химические выбросы
18:01 22.08.2019
Кремль підтвердив контакти з обміну утримуваними особами з Україною
17:21 22.08.2019
РФ утилизирует захваченную украинскую подлодку "Запорожье" в аннексированном Крыму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд