Буде ознакою слабкості. ЄС виступив проти повернення Росії до G7
|16:41 22.08.2019
|Россия
ЄС виступив проти беззастережного повернення Росії в клуб високорозвинених держав G7, повідомляє Reuters з посиланням на джерела в Брюсселі.
За словами джерела агентства, причини виключення Москви з клубу залишаються в силі, передає НВ.
«Будь-яка пропозиція про безумовне повернення буде контрпродуктивною і ознакою слабкості», — заявив співрозмовник агентства.
20 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що «безумовно» підтримав би повернення Росії у Велику вісімку (G8).
Джерела Reuters в дипломатичних колах Франції відзначили, що повернення РФ в G7 залежить від прогресу у виконанні Москвою мінських угод для врегулювання ситуації на сході України.
Уряд Німеччини виступив проти повернення Росії в коло розвинених країн G7.
Проти також висловилася Велика Британія.
Володимир Зеленський заявив, що Росія може повернутися в Велику сімку тільки після того, як буде припинена агресія проти України.
Росія була виключена з клубу провідних держав світу у 2014 році після анексії українського Криму.
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