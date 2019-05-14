ЄС виступив проти беззастережного повернення Росії в клуб високорозвинених держав G7, повідомляє Reuters з посиланням на джерела в Брюсселі.

За словами джерела агентства, причини виключення Москви з клубу залишаються в силі, передає НВ.

«Будь-яка пропозиція про безумовне повернення буде контрпродуктивною і ознакою слабкості», — заявив співрозмовник агентства.

20 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що «безумовно» підтримав би повернення Росії у Велику вісімку (G8).

Джерела Reuters в дипломатичних колах Франції відзначили, що повернення РФ в G7 залежить від прогресу у виконанні Москвою мінських угод для врегулювання ситуації на сході України.

Уряд Німеччини виступив проти повернення Росії в коло розвинених країн G7.

Проти також висловилася Велика Британія.

Володимир Зеленський заявив, що Росія може повернутися в Велику сімку тільки після того, як буде припинена агресія проти України.

Росія була виключена з клубу провідних держав світу у 2014 році після анексії українського Криму.