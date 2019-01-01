В Україні 40,9% громадян вважають, що вступ до НАТО буде найкращим варіантом гарантування безпеки країни, а 35,9% бачать безпеку в позаблоковому статусі, свідчить опитування, проведене фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з даними дослідження, ще 7,4% опитаних бачать найкращий варіант гарантування безпеки України у військовому союзі з Росією та іншими країнами СНД, а 15,6% не змогли відповісти, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому в грудні 2018 року за вступ до НАТО виступали 46,1% українців, за позаблоковий статус - 24,1%, за військовий союз з РФ і країнами СНД - 7,2%.

Загальнонаціональне дослідження громадської думки населення України проведено з 8 по 20 серпня 2019 року. Було опитано 2040 респондентів старше 18 років. Опитування проводилося в 103 населених пунктах у всіх областях України, крім АР Крим і окупованих територій Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування фінансово підтримав Міжнародний фонд "Відродження". Деякі питання було внесено на замовлення проекту Центру політико-правових реформ.