Майже 41% українців вважає вступ до НАТО найкращою гарантією безпеки України

16:21 22.08.2019   Украина

В Україні 40,9% громадян вважають, що вступ до НАТО буде найкращим варіантом гарантування безпеки країни, а 35,9% бачать безпеку в позаблоковому статусі, свідчить опитування, проведене фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з даними дослідження, ще 7,4% опитаних бачать найкращий варіант гарантування безпеки України у військовому союзі з Росією та іншими країнами СНД, а 15,6% не змогли відповісти, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому в грудні 2018 року за вступ до НАТО виступали 46,1% українців, за позаблоковий статус - 24,1%, за військовий союз з РФ і країнами СНД - 7,2%.

Загальнонаціональне дослідження громадської думки населення України проведено з 8 по 20 серпня 2019 року. Було опитано 2040 респондентів старше 18 років. Опитування проводилося в 103 населених пунктах у всіх областях України, крім АР Крим і окупованих територій Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування фінансово підтримав Міжнародний фонд "Відродження". Деякі питання було внесено на замовлення проекту Центру політико-правових реформ.



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