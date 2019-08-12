Арбітражний суд Москви у четвер відклав на 18 листопада справу про визнання банкрутом ТОВ "Титанові інвестиції" Дмитра Фірташа.

Таке рішення ухвалено за клопотанням адміністрації міста Армянська (Крим), підтриманим іншими учасниками процесу, зокрема ВТБ, передав кореспондент Інтерфакс-Україна.

Представник адміністрації пояснила, що 16 травня владі Криму було направлено звернення про видачу поруки щодо зобов'язань боржника, проте необхідні зміни до бюджету Криму може бути внесено тільки у вересні.

За словами судді, в матеріали справи надійшло і клопотання влади Криму про відкладення засідання.

Відповідаючи на запитання судді, представник адміністрації Армянська не змогла повідомити, чи планує влада Криму видати поруку.

Водночас представник боржника на засіданні заявив, що ведуться переговори щодо мирного врегулювання спору. Представник ВТБ не підтвердив, але і не спростував "Інтерфаксу" факт ведення переговорів. "Я не коментую", - сказав він.

Суд відклав засідання і зобов'язав владу Криму до наступного засідання представити свою позицію у спорі.

Суд у травні залучив до участі у справі про банкрутство ТОВ "Титанові інвестиції" владу Криму, оскільки міськрада Армянська не змогла надати поруки за зобов'язаннями боржника і звернулася з цього питання до влади Криму.

На засіданні в березні представник "Титанових інвестицій" зазначив, що підприємство продовжує роботу і "намагається" платити зарплату.

За словами тимчасового керуючого на одному з минулих засідань, станом на березень, вимоги кредиторів розглянуто, реєстр у розмірі майже 3 млрд рублів сформовано. Він також заявив тоді, що ознаки неплатоспроможності є, але він зацікавлений у відновленні підприємства.

Раніше суд ухвалив рішення проводити процедуру банкрутства ТОВ "Титанові інвестиції" Фірташа як містоутворюючого підприємства. Відповідно до законодавства у разі банкрутства таких підприємств передбачено можливість введення фінансового оздоровлення на прохання публічного товариства і під його поруку. Крім того, закон передбачає гарантії збереження 50% робочих місць на термін до трьох років. У разі банкрутства містоутворюючих підприємств їх продаж можливий під час зовнішнього управління та конкурсного виробництва.

Відповідно до законодавства, під час розгляду справи про банкрутство містоутворюючої організації особою, яка бере участь у справі, визнається відповідний орган місцевого самоврядування. У зв'язку з цим суд тоді залучив до участі в справі про банкрутство компанії адміністрацію Армянська.

Виступаючи на засіданні, представник трудового колективу боржника раніше пояснила суду, що на підприємстві працюють близько 4 тис. осіб, що становить приблизно 60% працездатного населення Армянська.

Процедуру спостереження щодо "Титанових інвестицій" було введено 20 лютого 2018 року за заявою ВТБ. Заборгованість компанії перед банком, включена до реєстру, становить 2,5 млрд рублів. Законність цих вимог було встановлено в попередньому процесі. В його рамках ВТБ стягнув $46,2 млн, зокрема $6,8 млн відсотків, з української Ukrainian Chemical Products, якій банк видав $39,39 млн до 1 червня 2016 року за договором, підписаним 24 квітня 2015 року. "Титанові інвестиції" спочатку виступали як третя особа у справі, а потім суд зробив цю компанію співвідповідачем.

Представники Ukrainian Chemical Products і ТОВ "Титанові інвестиції" заявили на засіданні, що труднощі в погашенні боргу виникли у зв'язку з приєднанням Криму до Росії та впровадженням міжнародних санкцій. Ці компанії пред'явили зустрічний позов до ВТБ про визнання кредитного договору недійсним, але суд його відхилив.

Ukrainian Chemical Products - це колишнє українське ПрАТ "Кримський титан", яке в 2014 році було перереєстровано з Армянська до Києва і пізніше перейменовано.

"Титанові інвестиції" зареєстровані в червні 2014 року і, за даними ЄДРЮО, належать кіпрській Letan Investments Limited - засновнику холдингової компанії українського бізнесмена Дмитра Фірташа Group DF International GmbH (Австрія). У довгостроковій оренді "Титанових інвестицій" з осені 2014 року перебуває майно заводу "Кримський титан" (великий виробник діоксиду титану, Армянськ, Крим). Наразі підприємство називається "Вірменська філія ТОВ "Титанові інвестиції"

У жовтні 2018 року підприємство відновило роботу після півторамісячного простою, який був пов'язаний із різким погіршенням екологічної ситуації в Армянську. Однією з можливих причин викидів хімічних речовин в атмосферу називали випаровування з кислотонакопичувача заводу. Практично одночасно із запуском підприємства його адміністрація повідомила, що до 2021 року в підвищення екологічної безпеки заводу буде інвестовано 1 млрд рублів.