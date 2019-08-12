Арбітражний суд Москви відклав справу про банкрутство "Титанових інвестицій" Фірташа на 18 листопада

16:01 22.08.2019   Крым

Арбітражний суд Москви у четвер відклав на 18 листопада справу про визнання банкрутом ТОВ "Титанові інвестиції" Дмитра Фірташа.

Таке рішення ухвалено за клопотанням адміністрації міста Армянська (Крим), підтриманим іншими учасниками процесу, зокрема ВТБ, передав кореспондент  Інтерфакс-Україна.

Представник адміністрації пояснила, що 16 травня владі Криму було направлено звернення про видачу поруки щодо зобов'язань боржника, проте необхідні зміни до бюджету Криму може бути внесено тільки у вересні.

За словами судді, в матеріали справи надійшло і клопотання влади Криму про відкладення засідання.

Відповідаючи на запитання судді, представник адміністрації Армянська не змогла повідомити, чи планує влада Криму видати поруку.

Водночас представник боржника на засіданні заявив, що ведуться переговори щодо мирного врегулювання спору. Представник ВТБ не підтвердив, але і не спростував "Інтерфаксу" факт ведення переговорів. "Я не коментую", - сказав він.

Суд відклав засідання і зобов'язав владу Криму до наступного засідання представити свою позицію у спорі.

Суд у травні залучив до участі у справі про банкрутство ТОВ "Титанові інвестиції" владу Криму, оскільки міськрада Армянська не змогла надати поруки за зобов'язаннями боржника і звернулася з цього питання до влади Криму.

На засіданні в березні представник "Титанових інвестицій" зазначив, що підприємство продовжує роботу і "намагається" платити зарплату.

За словами тимчасового керуючого на одному з минулих засідань, станом на березень, вимоги кредиторів розглянуто, реєстр у розмірі майже 3 млрд рублів сформовано. Він також заявив тоді, що ознаки неплатоспроможності є, але він зацікавлений у відновленні підприємства.

Раніше суд ухвалив рішення проводити процедуру банкрутства ТОВ "Титанові інвестиції" Фірташа як містоутворюючого підприємства. Відповідно до законодавства у разі банкрутства таких підприємств передбачено можливість введення фінансового оздоровлення на прохання публічного товариства і під його поруку. Крім того, закон передбачає гарантії збереження 50% робочих місць на термін до трьох років. У разі банкрутства містоутворюючих підприємств їх продаж можливий під час зовнішнього управління та конкурсного виробництва.

Відповідно до законодавства, під час розгляду справи про банкрутство містоутворюючої організації особою, яка бере участь у справі, визнається відповідний орган місцевого самоврядування. У зв'язку з цим суд тоді залучив до участі в справі про банкрутство компанії адміністрацію Армянська.

Виступаючи на засіданні, представник трудового колективу боржника раніше пояснила суду, що на підприємстві працюють близько 4 тис. осіб, що становить приблизно 60% працездатного населення Армянська.

Процедуру спостереження щодо "Титанових інвестицій" було введено 20 лютого 2018 року за заявою ВТБ. Заборгованість компанії перед банком, включена до реєстру, становить 2,5 млрд рублів. Законність цих вимог було встановлено в попередньому процесі. В його рамках ВТБ стягнув $46,2 млн, зокрема $6,8 млн відсотків, з української Ukrainian Chemical Products, якій банк видав $39,39 млн до 1 червня 2016 року за договором, підписаним 24 квітня 2015 року. "Титанові інвестиції" спочатку виступали як третя особа у справі, а потім суд зробив цю компанію співвідповідачем.

Представники Ukrainian Chemical Products і ТОВ "Титанові інвестиції" заявили на засіданні, що труднощі в погашенні боргу виникли у зв'язку з приєднанням Криму до Росії та впровадженням міжнародних санкцій. Ці компанії пред'явили зустрічний позов до ВТБ про визнання кредитного договору недійсним, але суд його відхилив.

Ukrainian Chemical Products - це колишнє українське ПрАТ "Кримський титан", яке в 2014 році було перереєстровано з Армянська до Києва і пізніше перейменовано.

"Титанові інвестиції" зареєстровані в червні 2014 року і, за даними ЄДРЮО, належать кіпрській Letan Investments Limited - засновнику холдингової компанії українського бізнесмена Дмитра Фірташа Group DF International GmbH (Австрія). У довгостроковій оренді "Титанових інвестицій" з осені 2014 року перебуває майно заводу "Кримський титан" (великий виробник діоксиду титану, Армянськ, Крим). Наразі підприємство називається "Вірменська філія ТОВ "Титанові інвестиції"

У жовтні 2018 року підприємство відновило роботу після півторамісячного простою, який був пов'язаний із різким погіршенням екологічної ситуації в Армянську. Однією з можливих причин викидів хімічних речовин в атмосферу називали випаровування з кислотонакопичувача заводу. Практично одночасно із запуском підприємства його адміністрація повідомила, що до 2021 року в підвищення екологічної безпеки заводу буде інвестовано 1 млрд рублів.



Ще на цю тему:

18:21 22.08.2019
В оккупированном Армянске нет «свежего» воздуха – местные жители подозревают химические выбросы
18:01 22.08.2019
Кремль підтвердив контакти з обміну утримуваними особами з Україною
17:01 22.08.2019
В МЗС пояснили слова Зеленського про окупований Крим
12:01 22.08.2019
Адвокат: Україна готує до обміну кримських дезертирів і фігуранта справи про події 2 травня в Одесі
10:21 22.08.2019
Посольство України в США просить лідерів G7 про тиск на РФ
09:41 22.08.2019
Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення політв'язнів стане сигналом готовності РФ до повернення в G8
09:21 22.08.2019
Лавров прокоментував інформацію про обмін полоненими між РФ та Україною
09:01 22.08.2019
РФ оскаржила рішення паризького арбітражу за позовом Ощадбанку
08:41 22.08.2019
У СІЗО "Лефортово" підтвердили переведення Сущенка та ще чотирьох політв'язнів
08:09 22.08.2019
Російський суд залишив під вартою всіх 24 українських моряків
07:41 22.08.2019
Кількість українців для обміну в Лефортово збільшилася до 8 осіб
19:30 21.08.2019
Оккупанты выставили на аукцион санаторий в Алуште за 174 млн рублей
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:41 22.08.2019
ASCO отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца до 20 сентября
12:41 22.08.2019
В Баку открылся XIX Международный молодежный форум
14:41 20.08.2019
В Азербайджане найдено тело пилота МиГ-29, упавшего в Каспийское море
19:00 19.08.2019
Поисковая группа обнаружила «черный ящик» самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
17:10 21.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении медики оказывали помощь "пострадавшим" от оружия массового поражения
10:41 20.08.2019
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
18:00 19.08.2019
ЮВО: Артиллеристы российской военной базы в Армении провели учения со стрельбами
15:30 19.08.2019
ЮВО: Аэромобильные группы российской военной базы в Армении отработали специальные задачи
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
17:00 21.08.2019
В Греции доходы от туризма в первом полугодии выросли на 15,3%
20:41 20.08.2019
У Греції розбився вертоліт з росіянами
11:41 20.08.2019
США предупредили Грецию относительно иранского танкера
21:10 19.08.2019
В греческий порт прибыла роскошная яхта шейха Катара / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:41 22.08.2019
Евросоюз направляет в Грузию специального представителя
12:40 21.08.2019
Свободи більше немає - в Грузії розгорівся новий скандал навколо телеканалу, який образив Путіна
10:40 21.08.2019
МЗС Грузії: назвав ситуацію з селом Аібга процесом анексії з боку Росії
18:41 20.08.2019
Грузинського журналіста, який обматюкав Путіна в прямому ефірі, звільнили з каналу
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 22.08.2019
Додон созывает заседание Высшего совета безопасности
20:10 21.08.2019
Прем’єрка Молдови вимагає викликати посла в РФ через візит Шойгу в Кишинів
18:20 21.08.2019
Президент Молдови терміново збирає радбез
16:41 20.08.2019
Молдова хочет получать российский газ по «Турецкому потоку»
Всі новини країни
Россия Россия
18:31 22.08.2019
Специалисты войск РХБ защиты ЮВО ликвидировали последствия условной чрезвычайной ситуации под Волгоградом
17:51 22.08.2019
Танкисты ЮВО учатся новым приемам ведения боя в Северной Осетии
17:31 22.08.2019
Подразделения ПВО ЮВО отразили ракетный удар условного противника в ходе КШУ на полигоне Ашулук
16:41 22.08.2019
Буде ознакою слабкості. ЄС виступив проти повернення Росії до G7
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:41 22.08.2019
Прикордонники на кордоні з Румунією виявили фуру, що перевозила контрабандні сигарети
10:20 21.08.2019
Румунія та США категорично проти "Північного потоку-2"
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
Всі новини країни
Турция Турция
17:41 22.08.2019
Україна отримала з Туреччини 2 тисячі пістолетів-кулеметів MP-5
15:41 22.08.2019
Авиация Асада обстреляла турецких наблюдателей в Идлибе
13:41 20.08.2019
Туреччина звинуватила Росію в авіаударі по військовому конвою в Сирії. У Дамаску заявили, що Туреччина підтримує терористів
12:21 20.08.2019
Росіяни викрали в Туреччині яхту вартістю $2 мільйони
Всі новини країни
Украина Украина
19:01 22.08.2019
Оккупированный Судак сидит без света и воды, а форум «Таврида» планирует расширять свою инфраструктуру
18:21 22.08.2019
В оккупированном Армянске нет «свежего» воздуха – местные жители подозревают химические выбросы
18:01 22.08.2019
Кремль підтвердив контакти з обміну утримуваними особами з Україною
17:21 22.08.2019
РФ утилизирует захваченную украинскую подлодку "Запорожье" в аннексированном Крыму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд