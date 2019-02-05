Авиация Асада обстреляла турецких наблюдателей в Идлибе
|15:41 22.08.2019
|Турция
Авиация режима Башара Асада в Сирии обстреляла район дислокации наблюдательного пункта №8 ВС Турции в районе Маарет-ан-Нуман на юго-востоке идлибской зоны деэскалации.
Пилоты открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов по расположению турецких наблюдателей в местечке Сирман. В результате обстрела раненых нет, передает Анадолу.
Наблюдательный пункт №8 расположен к северу от города Хан-Шейхун, осажденного накануне армией режима Асада.
Армия Асада в последние 10 дней развивает наступление на юге зоны деэскалации при поддержке ВКС России и проиранских группировок.
Со дня достижения турецко-российских договоренностей по Идлибу (17 сентября 2018 года) свои дома на северо-западе Сирии покинули около миллиона человек, бежавших в относительно безопасные районы на границе с Турцией.
19 августа авиация режима Асада обстреляла конвой ВС Турции в районе Морик к югу от Хан-Шейхуна. В результате погибли три и ранения получили 12 человек.
Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.
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