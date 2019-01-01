Морской вокзал Одесского морского порта с начала сезона круизной навигации 2019 года обслужил 2467 туристов, прибывших на борту лайнеров «Принцесса Днепра» и «Викинг Синеус».

Об этом сообщила пресс-служба администрации порта, передают Порты Украины.

Согласно сообщению, сегодня теплоход «Принцесса Днепра» совершил очередной судозаход в Одесский морской порт. Лайнер пришвартовался к причалу №15 пассажирского комплекса в 7:30. Судно прибыло из Вилково. На борту путешествуют 220 туристов из стран Европы и Израиля.

Это пятый визит «Принцессы Днепра» в Одессу в этом году и десятый с начала круизного сезона заход пассажирских лайнеров типа «река-море». Наряду с «Принцессой» рейсы на днепровско-черноморских круизах осуществляет однотипный теплоход «Викинг Синеус».

«Каждый визит в Одессу «речника» (а их в текущем сезоне запланировано 15) — это положительные впечатления сотен иностранных туристов от пребывания в нашем городе. И в этом плане визиты теплоходов «Викинг Синеус» и «Принцесса Днепра» чрезвычайно важны не только потому, что заполняют паузу в мероприятиях больших пассажирских лайнеров под иностранным флагом. Они «расчищают фарватер» для возвращения этих лайнеров. На 2020 год мы уже получили заявки на одиннадцать заходов круизных теплоходов океанского класса», — отметил начальник администрации Одесского морского порта Игорь Ткачук.

На этот раз стоянка «Принцессы Днепра» рассчитана на три дня. Культурно-развлекательная программа предусматривает экскурсии по Одессе и Белгород-Днестровском, посещение музеев и представления в Оперном театре, уточнил директор агентирующей компании ООО «Лондон Скай» Константин Личикаки.

Как указала пресс-служба, отход лайнера в направлении Днепра запланирован на утро 24 августа.

Сезон круизной навигации 2019 года в Одесском морском порту открылся 24 мая судозаходом лайнера «Викинг Синеус». В нынешнем году круизное судоходство в Одессе представлено рейсами лайнеров «Принцесса Днепра» и «Викинг Синеус».

В 2020 году Одесский морской порт планирует обслужить 11 заходов круизных лайнеров.