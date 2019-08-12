Бекірова після обстеження у лікарні повернули до СІЗО

15:01 22.08.2019   Крым

Кримськотатарського активіста Едема Бекірова, вивезеного напередодні до сімферопольської лікарні на медобстеження, доставили назад до СІЗО.

Про це у Facebook повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на дружину активіста Гульнару Бекірову, передає Укрінформ.

"Кримськотатарського активіста Едема Бекірова 21 серпня вивозили до сімферопольської лікарні ім. Семашка для одноденного обстеження. Після цього ув'язненого доставили назад до СІЗО Сімферополя", - йдеться в повідомленні.

Адвокат Бекірова підтвердив цю інформацію. Він також повідомив, що 27 серпня його підзахисного планують госпіталізувати на сім днів у неврологію для подальшого обстеження.

Як повідомлялося 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом було затримано 57-річного громадянина України Едема Бекірова. Його відправили до Сімферопольського СІЗО за обвинуваченням у зберіганні та передачі вибухонебезпечних речовин і патронів.

Едем Бекіров заперечує висунуті йому обвинувачення. Він має 1 групу інвалідності і страждає від декількох важких хронічних хвороб. У чоловіка цукровий діабет, ампутована нога. Він потребує цілодобової медичної допомоги.

11 червня Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію негайно перевести кримського політв'язня до лікарні. Напередодні, на 253-ій день арешту Бекірова, окупаційна влада вперше ухвалила рішення про його медобстеження в лікарні.



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