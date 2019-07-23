З нагоди Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України Військово-Морські Сили запрошуєть долучитись до флешмобу «Бути українцем-почесно. Дякую захисникам України!» та відвідати кораблі Військово-Морських Сил Збройних Сил України на Морському вокзалі.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, передає Укрінформ.

"До огляду будуть відкриті фрегат "Гетьман Сагайдачний", малий броньований артилерійський катер «Аккерман» та артилерійський катер "Скадовськ".

Екскурсії безкоштовні та триватимуть 23-24 серпня з 11:00 до 18:00. Для відвідування обов’язково мати при собі документи, що засвідчують особу", - йдеться у повідомленні.