До Дня Незалежності всіх охочих пускатимуть на флагман ВМС "Гетьман Сагайдачний"

14:21 22.08.2019   Украина

З нагоди Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України Військово-Морські Сили запрошуєть долучитись до флешмобу «Бути українцем-почесно. Дякую захисникам України!» та відвідати кораблі Військово-Морських Сил Збройних Сил України на Морському вокзалі.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, передає Укрінформ.

"До огляду будуть відкриті фрегат "Гетьман Сагайдачний", малий броньований артилерійський катер «Аккерман» та артилерійський катер "Скадовськ".

Екскурсії безкоштовні та триватимуть 23-24 серпня з 11:00 до 18:00. Для відвідування обов’язково мати при собі документи, що засвідчують особу", - йдеться у повідомленні.



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