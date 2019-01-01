В аэропорту Одесса приступили к строительству рулежных дорожек новой ВПП

14:01 22.08.2019   Украина

В Одесском аэропорту строители новой взлетно-посадочной полосы перешли к новому этапу работ - сейчас идет сооружение рулежных дорожек.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Думскую.

Соединение новой полосы со старой начнется с южного торца (курс 340). Эта новая рулежная дорожка будет называться РД-А5. Чтобы ее построить, необходимо временно (на период строительства) укоротить действующую ВПП. Для обеспечения безопасности из эксплуатации выведут 450 метров действующей ВПП (т.е. временно длина полосы сократится с 2800 м до 2350 м. Работы начнутся с 26 августа и продлятся 52 дня.

За это время будут проведены земляные работы - вырыт котлован под новую РД, а затем, как и при строительстве новой полосы, строители уложат слой щебня (0,2 метра), песочно-цементную смесь (0,15 метра), тощий бетон (0,3 метра) и основной слой так называемого тяжелого бетона толщиной 0,4 метра. Длина РД около 200 метров, строители также сделают новую ливневую канализацию. Работы будет проводить субподрядчик - строительная компания "Автомагистраль-Юг".

На время проведения этих работ была закуплена специальная временная светосигнальная система, которая будет установлена на недействующем, отгороженном участке ВПП.

По заявлению специалистов, это никак не отразится на работе нашего аэропорта. Заявленных 2350 метров хватает для взлетов всех типов ВС, которые принимает аэропорт Одесса. Некоторые ограничения по взлетному весу коснутся только самолетов типа Airbus A321, но все авиаперевозчики, эксплуатирующие этот тип (Turkish Airlines, Azur, Windrose) получили предупреждения.

Как ранее писал ЦТС, согласно проекту, всего рулежных дорожек будет пять, в том числе две скоростные - РД-2 и РД-4, позволяющие воздушным судам покидать новую ВПП на большой скорости и заканчивать торможение, находясь непосредственно на скоростной дорожке.



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