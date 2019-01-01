Евросоюз направляет в Грузию специального представителя
|13:41 22.08.2019
|Грузия
Грузию в ближайшие дни посетит специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии, эстонский дипломат Тойво Клаар.
Об этом говорится в заявлении, которое Служба внешних связей ЕС распространило после телефонного разговора между вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини и министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, передает Грузия Online.
В заявлении отмечается, что Евросоюз остается активно вовлеченным в усилия по стабилизации и урегулированию конфликта в Грузии, в том числе путем участия в Женевских дискуссиях и работы миссии наблюдателей ЕС, а также усилиями специального представителя ЕС Тойво Клаара, который посетит Грузию в ближайшие дни.
Согласно заявлению, Федерика Могерини обсудила с главой МИД Грузии вопрос бордеризации в селе Гугутианткари.
«Возведение колючей проволоки препятствует свободному передвижению местных жителей и ограничивает доступ к фруктовым садам и водным ресурсам, что является важным для их повседневной жизни. Верховный представитель и вице-президент Еврокомиссии Могерини отметила, что подобные действия должны немедленно прекратиться и что все участники должны использовать существующие средства коммуникации», — отмечается в заявлении ведомства ЕС.
В ходе телефонного разговора, Федерика Могерини подтвердила поддержку ЕС в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах.
Ранее Тойво Клаар прокомментировал последние события у разделительной линии с самопровозглашенной республикой Южная Осетия в интервью изданию «Эхо Кавказа».
«Мы, разумеется, очень пристально следим за тем, что происходит в самом Гугутианткари и вокруг него. За последние несколько дней я несколько раз связывался с сопредседателями по этой теме. Развитие событий вызывает особое беспокойство, так как это происходит во время ряда годовщин, которые вызывают сильные чувства».
Предполагаемая причина возведения ограждений — «фитосанитарная» — не должна приводить к односторонним действиям, сказал Тойво Клаар. «Это должно обсуждаться в формате, который у нас есть — я имею в виду Механизм по предотвращению инцидентов и реагированию на них и сами Женевские дискуссии», — заявил спецпредставитель Евросоюза.
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