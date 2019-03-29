В порту Бердянск приступили к эксплуатационному дноуглублению

13:21 22.08.2019   Украина

21 августа в морской порт Бердянск прибыло первое из трех судов дноуглубительного флота подрядчика, который по договору с ГП "АМПУ" должен восстановить паспортные глубины этого украинского порта на Азовском море. В частности, в порт зашел земснаряд DUNAY.

Как пишет ЦТС со ссылкой на АМПУ, перед подрядчиком стоит задача провести дноуглубление общим объемом 1,85 млн куб. м. Ожидается, что в сентябре флот подрядчика начнет работу в акватории Бердянского порта в полном составе.

Планируется, что к многочерпаковому земснаряду DUNAY в следующем месяце присоединится землесос, который будет осуществлять дноуглубление на подходном канале порта, а у границы причалов будет работать шаланда с грейфером.

Для обеспечения восстановления паспортных глубин в порту Бердянск Администрация морских портов Украины провела тендер в системе электронных закупок ProZorro и в конце мая подписала договор с победителем - ООО "Специализированное техническое бюро Азимут". Экономия по итогам тендера составила более 75 млн грн. Согласно договору, общий объем работ, который должен выполнить подрядчик в порту Бердянск составляет 1,85 млн куб. м. Основные работы (1,39 млн куб. м) необходимо будет провести на подходном канале, 466 тыс. куб. м - в акватории порта. Половину объема контракта подрядчик должен завершить уже к концу текущего года.

Вместе с флотом подрядчика, в морском порту Бердянск продолжает работать землесос АМПУ "Меотида". Он выполняет работы на лимитирующих участках подходного канала.

Напомним, что также продолжаются дноуглубительные работы в порту Мариуполь. Сейчас проходная осадка по каналу Угольной гавани уже увеличена с 7,7 до 7,8 м, в перспективе ее планируется довести до 8 метров.

 



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