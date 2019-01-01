Президент змінив склад комісії з питань помилування

13:01 22.08.2019   Украина

Президент Володимир Зеленський змінив персональний склад Комісії з питань помилування.

Про це свідчить указ № 615/2019 опублікований на сайті глави держави, передає Громадське

Так, головою комісії президент призначив керівника Апарату Офісу президента Олексія Дніпрова. Крім нього, до складу комісії увійшли такі люди: 

Олександр Павліченко — виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, заступник голови Комісії;
Іван Пуховець — керівник управління з питань помилування Офісу президента, заступник голови Комісії;
Юрій Бєлоусов — виконавчий директор громадської організації «Експертний центр з прав людини»;
Олександр Крикушенко — начальник Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України;
Іван Ліщина — заступник Міністра юстиції України — Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини;
Олександр Марченко — головний консультант управління з питань помилування Департаменту з питань помилування Офісу президента, секретар Комісії
Андрій Сухоруков — голова правління Міжнародної громадської організації «Міжнародне товариство прав людини — Українська Секція».

У новій редакції указу «Про Комісію при Президентові України у питаннях помилування» зазначено, що комісія утворюється президентом у складі голови, двох заступників голови, секретаря та інших членів Комісії.

Одним із заступників голови Комісії є за посадою заступник керівника Департаменту — керівник управління з питань помилування. Обов’язки секретаря Комісії виконує один із членів Комісії.



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