Президент змінив склад комісії з питань помилування
|13:01 22.08.2019
|Украина
Президент Володимир Зеленський змінив персональний склад Комісії з питань помилування.
Про це свідчить указ № 615/2019 опублікований на сайті глави держави, передає Громадське.
Так, головою комісії президент призначив керівника Апарату Офісу президента Олексія Дніпрова. Крім нього, до складу комісії увійшли такі люди:
Олександр Павліченко — виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, заступник голови Комісії;
Іван Пуховець — керівник управління з питань помилування Офісу президента, заступник голови Комісії;
Юрій Бєлоусов — виконавчий директор громадської організації «Експертний центр з прав людини»;
Олександр Крикушенко — начальник Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України;
Іван Ліщина — заступник Міністра юстиції України — Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини;
Олександр Марченко — головний консультант управління з питань помилування Департаменту з питань помилування Офісу президента, секретар Комісії
Андрій Сухоруков — голова правління Міжнародної громадської організації «Міжнародне товариство прав людини — Українська Секція».
У новій редакції указу «Про Комісію при Президентові України у питаннях помилування» зазначено, що комісія утворюється президентом у складі голови, двох заступників голови, секретаря та інших членів Комісії.
Одним із заступників голови Комісії є за посадою заступник керівника Департаменту — керівник управління з питань помилування. Обов’язки секретаря Комісії виконує один із членів Комісії.
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