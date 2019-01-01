В Баку открылся XIX Международный молодежный форум
|12:41 22.08.2019
|Азербайджан
В городе Баку начался XIX Международный молодежный форум.
Форум организован Министерством здравоохранения Азербайджана, Министерством молодежи и спорта Азербайджана, Советом государственной поддержки неправительственных организаций при президенте Азербайджана, Молодежным фондом Азербайджана, Центром общественного здравоохранения и реформ, Центральным банком крови и Ассоциацией доноров крови.
Как передает SalamNews, в этом мероприятии в поддержку развития добровольного донорства крови приняли участие представители более 30 стран (Дания, Италия, Португалия, Литва, Латвия, Эстония, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Исландия, Германия, Марокко, Ливан, Египет, Турция и др.), в том числе, лидеры Международной федерации обществ доноров крови (FIODS) и Международного молодежного комитета (IYC).
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