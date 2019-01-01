В городе Баку начался XIX Международный молодежный форум.

Форум организован Министерством здравоохранения Азербайджана, Министерством молодежи и спорта Азербайджана, Советом государственной поддержки неправительственных организаций при президенте Азербайджана, Молодежным фондом Азербайджана, Центром общественного здравоохранения и реформ, Центральным банком крови и Ассоциацией доноров крови.

Как передает SalamNews, в этом мероприятии в поддержку развития добровольного донорства крови приняли участие представители более 30 стран (Дания, Италия, Португалия, Литва, Латвия, Эстония, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Исландия, Германия, Марокко, Ливан, Египет, Турция и др.), в том числе, лидеры Международной федерации обществ доноров крови (FIODS) и Международного молодежного комитета (IYC).