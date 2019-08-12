У «Кіровському районному суді» Криму 20 серпня відбулося судове засідання у кримінальній справі стосовно Дялівера Гафарова за звинуваченням в участі у «Кримськотатарському добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджіхана».

Під час засідання «суд» відмовив адвокатові у клопотаннях щодо проведення експертизи світлин на предмет монтажу, визнання неприпустимими доказів свідчення раніше засуджених Саганджі й Кадирова, допиту слідчого, котрий здійснював вилучення техніки, передає КПГ.

Раніше був допитаний сам підсудний, котрий заперечує участь у діяльності батальйону. Він розповів, що приїхав працювати до Києва, влаштувався перукарем на канал АРТ. Доки він там працював, власник телеканалу Ленур Іслямов, за словами Ділявера Гафарова, пропонував йому увійти до складу батальйону, проте він відмовлявся. За інформацією Гафарова, після цього він звільнився з телеканалу й влаштувався працювати до крамниці «Алло», перевіз до Києва наречену й одружився, проте пізніше вирішив повернутися до Криму, переїхав і влаштувався працювати у крамниці в Старому Криму.

Слідство за цією справою завершено. Судові дебати призначено на 27 серпня.

Нагадаємо, за даними Кримської правозахисної групи, в Криму за період окупації порушено не менше 11 справ за ч. 2 ст. 208 КК РФ (Участь у незаконному збройному формуванні). Причиною для кримінального переслідування кримчан як мінімум у семи випадках стала їхня, за версією російського слідства, участь у «Кримськотатарському добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджіхана». Серед них і Ділявер Гафаров.

«Послуговуючись тим, що причиною переслідування є членство в організації, яка має за мету деокупацію Криму та не бере участі у збройному конфлікті й інших воєнних діях, переслідування за участь у батальйоні імені Номана Челебіджіхана можна розглядати як політично умотивоване», – переконаний аналітик КПГ Олександр Сєдов.