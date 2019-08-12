Адвокат: Україна готує до обміну кримських дезертирів і фігуранта справи про події 2 травня в Одесі

12:01 22.08.2019   Крым

Засуджених за держзраду колишніх українських військових Максима Одінцова і Олександра Баранова, а також фігуранта справи про події 2 травня 2014 року в Одесі Євгена Мефьодова готують для обміну.

Про це розповів їхній адвокат Валентин Рибін, повідомляє theБабель, передає НВ. 

«Це правда. Готують не тільки їх, а й інших громадян Російської Федерації, яких утримують в Україні, а також громадян України. Процеду проходять», — сказав Рибін.

Він висловив надію, що обмін відбудеться найближчим часом.

Водночас він не став уточнювати терміни обміну, а також не назвав прізвищ інших росіян, яких готують для обміну.

Максима Одінцова і Олександра Баранова затримали в пункті пропуску Чонгарна адміністративному кордоні з Кримом в листопаді 2016 року, коли вони прибули на підконтрольну Україні територію, щоб забрати фальшиві документи про вищу освіту.

Після окупації РФ Криму Баранов і Одінцов підписали контракт на службу в російській армії, а дипломи їм знадобилися, щоб мати можливість отримати офіцерське звання.

У фервале 2018 року суди Києва визнали кримських дезертирів Олександра Баранова та Максима Одінцова винними у державній зраді і дезертирстві. Їх засудили до 13 і 14 років позбавлення волі відповідно.

Євген Мефьодов є одним з головних фігурантів справи про події 2 травня 2014 року в Одесі, коли під час масових заворушень за участю проукраїнських і проросійських активістів загинули 48 осіб.

За даними слідства, масові заворушення, які проходили на тлі окупації РФ українських територій, були спеціально організовані і сплановані російською стороною для дестабілізації політичної обстановки в регіоні.

19 серпня Мефьодов і ще один фігурант справи Олександр Долженков вийшли на свободу.

Раніше російський Інтерфакс повідомляв, що п’ятеро українських політв'язнів, які відбувають тюремні терміни в РФ, можуть бути видані Україні.

За даними правозахисного центру Меморіал, 20 серпня в СІЗО Лефортово взяли передачі для Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка.

На думку правозахисників, це свідчення того, що всі зазначені особи містяться в установі.

Також ЗМІ РФ повідомляли, що до кінця літа в Україні можуть бути передані захоплені в Керченській протоці моряки.



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