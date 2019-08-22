Мерзенна вісімка: з'явилася потужна карикатура на повернення Росії в G8
|11:41 22.08.2019
|Россия
У мережі висміяли можливе повернення Росії до складу "Великої вісімки", про яке активно говорять західні політики.
Карикатуру на цю тему в Twitter опублікував користувач "Зімородок'", передає "Апостроф"
На картинці зображено президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп, які нібито запрошують президента Росії Володимира Путіна повернутися до складу "Великої вісімки".
Цікаво, що самого Путіна на карикатурі зобразили у вигляді чорта.
В мережі почали активно коментувати публікацію. Люди не вірять, що найближчим часом Росія може повернутися до зустрічей в даному форматі.
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