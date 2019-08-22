У мережі висміяли можливе повернення Росії до складу "Великої вісімки", про яке активно говорять західні політики.

Карикатуру на цю тему в Twitter опублікував користувач "Зімородок'", передає "Апостроф"

На картинці зображено президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп, які нібито запрошують президента Росії Володимира Путіна повернутися до складу "Великої вісімки".

Цікаво, що самого Путіна на карикатурі зобразили у вигляді чорта.

В мережі почали активно коментувати публікацію. Люди не вірять, що найближчим часом Росія може повернутися до зустрічей в даному форматі.