Мерзенна вісімка: з'явилася потужна карикатура на повернення Росії в G8

11:41 22.08.2019   Россия

У мережі висміяли можливе повернення Росії до складу "Великої вісімки", про яке активно говорять західні політики.

Карикатуру на цю тему в Twitter опублікував користувач "Зімородок'", передає "Апостроф"

На картинці зображено президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп, які нібито запрошують президента Росії Володимира Путіна повернутися до складу "Великої вісімки".

Цікаво, що самого Путіна на карикатурі зобразили у вигляді чорта.

В мережі почали активно коментувати публікацію. Люди не вірять, що найближчим часом Росія може повернутися до зустрічей в даному форматі.



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