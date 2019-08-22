Нашестя медуз в Азовському морі: дайвери показали зняте під водою відео

11:01 22.08.2019   Азовский район

Група дайверів в Херсонській області зняла відео з навалою медуз і креветок на глибині Азовського моря.

Запис під назвою "Арабатська стрілка 2019: Прогулянка під водою" був опублікований у відкритому доступі в YouTube, передає "Апостроф"

Вихід в море дайверів стався вночі на 20 серпня.

На відео помітно величезну кількість морської живності, вони зовсім не бояться людей і плавають навколо дайверів. Молодим людям доводилося пересуватися дуже акуратно, щоб на них не наступити і не отримати опік.

Для освітлення дайвери використовували неонові ліхтарі, які можуть світити під водою.

Також можна почути переговори дайверів, які дуже здивовані такою навалою медуз. У відео присутня ненормативна лексика, 18+.

Як повідомлялося раніше, раніше місцеві екологи, які спостерігають за Азовським морем, заявили, що в нашесті медуз ознак екологічної катастрофи немає, їх поява пов'язана з підвищенням солоності моря в півтора рази.

За їх словами, в наступному році ситуація може не повторитися, оскільки зміна хімскладу моря - це циклічний процес.



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