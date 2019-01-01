Прикордонники спільно зі співробітниками Державної фіскальної служби на пункті пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією викрили фуру, яка перевозила контрабандні тютюнові вироби.

Про це повідомила Державна прикордонна служба, передає Інтерфакс-Україна.

"Під час спільної поглибленої перевірки правоохоронці виявили сигарети, які контрабандисти спробували приховати в коробках, де знаходився заявлений вантаж", - йдеться в повідомленні прикордонного відомства на сторінці в Фейсбуці.

Наразі йде розвантаження автомобіля та встановлюється кількість тютюнових виробів, які планували незаконно перемістити в країни ЄС.