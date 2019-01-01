Прикордонники на кордоні з Румунією виявили фуру, що перевозила контрабандні сигарети
|10:41 22.08.2019
|Румыния
Прикордонники спільно зі співробітниками Державної фіскальної служби на пункті пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією викрили фуру, яка перевозила контрабандні тютюнові вироби.
Про це повідомила Державна прикордонна служба, передає Інтерфакс-Україна.
"Під час спільної поглибленої перевірки правоохоронці виявили сигарети, які контрабандисти спробували приховати в коробках, де знаходився заявлений вантаж", - йдеться в повідомленні прикордонного відомства на сторінці в Фейсбуці.
Наразі йде розвантаження автомобіля та встановлюється кількість тютюнових виробів, які планували незаконно перемістити в країни ЄС.
Ще на цю тему:
13:15 23.09.2016
На границе с Румынией задержана контрабандная водка / Фото
На границе с Румынией задержана контрабандная водка / Фото
11:52 23.09.2016
Молдова, Украина и Румыния активизируют совместные усилия по недопущению контрабанды сигарет в ЕС
Молдова, Украина и Румыния активизируют совместные усилия по недопущению контрабанды сигарет в ЕС
14:59 07.07.2016
Украина усилила границу с Румынией из-за сигаретных контрабандистов
Украина усилила границу с Румынией из-за сигаретных контрабандистов
09:46 01.06.2016
Румынские пограничники «крышевали» контрабандистов
Румынские пограничники «крышевали» контрабандистов
13:29 10.02.2016
Бывший консул Румынии попался на контрабанде сигарет
Бывший консул Румынии попался на контрабанде сигарет
09:44 27.10.2015
В Румынии проходят обыски по факту контрабанды сигарет из Молдовы
В Румынии проходят обыски по факту контрабанды сигарет из Молдовы