Посольство України в США просить лідерів G7 про тиск на РФ
|10:21 22.08.2019
|Крым
Посольство України в США звернулось до лідерів країн Групи семи із закликом примусити РФ повернутися до конструктивної поведінки.
Як пише "Європейська правда", так посольство відреагувало на появу припущень щодо можливості повернення Російської Федерації до G8.
"Звертаємо увагу, що Росію позбавили права бути членом цього почесного клубу через незаконну спробу анексії Криму і застосування сили у порушення норм і принципів міжнародного права. Окупація українського півострова триває, ситуація з правами людини невпинно погіршується, агресія РФ на Донбасі продовжується, а сама Росія стрімко віддаляється від принципів і стандартів, які об’єднують членів Групи семи", - заявило посольство у Facebook.
"Закликаємо лідерів країн-членів Групи семи не відступатися від своєї принципової позиції і спільними зусиллями примусити агресора поважати світовий порядок і повернутися до конструктивної поведінки", - звернулись українські дипломати.
У вівторок президент США заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби була висловлена така пропозиція.
Під час зустрічі Макрона і Путіна в понеділок президент Франції заявив, що повернення до формату G8 і "реанімації" відносин між Росією та ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".
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