Следственные управления СКР по аннексированным Крыму и Севастополю объединяют в одно
|10:01 22.08.2019
|Крым
Главное следственное управление СКР по аннексированным Крыму и Севастополю создается на полуострове путем реорганизации двух управлений.
"Сообщаем об их объединении в настоящее время и создании Главного следственного управления Следственного комитета РФ по республике Крым и Севастополю на базе ранее существовавшего ГСУ СК России по республике Крым", - сообщается в среду на сайте севастопольского следственного управления, передает Интерфакс.
И. о. руководителя объединенного управления назначен полковник юстиции Владимир Терентьев. Аппарат будет располагаться в Симферополе, отмечается в сообщении.
В Севастополе будет работать заместитель руководителя управления.
До завершения реорганизации будут работать два ранее созданных сайта, о создании единого портала следователи обещают сообщить позже.
Сроки завершения реорганизации не называются.
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