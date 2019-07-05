Главное следственное управление СКР по аннексированным Крыму и Севастополю создается на полуострове путем реорганизации двух управлений.

"Сообщаем об их объединении в настоящее время и создании Главного следственного управления Следственного комитета РФ по республике Крым и Севастополю на базе ранее существовавшего ГСУ СК России по республике Крым", - сообщается в среду на сайте севастопольского следственного управления, передает Интерфакс.

И. о. руководителя объединенного управления назначен полковник юстиции Владимир Терентьев. Аппарат будет располагаться в Симферополе, отмечается в сообщении.

В Севастополе будет работать заместитель руководителя управления.

До завершения реорганизации будут работать два ранее созданных сайта, о создании единого портала следователи обещают сообщить позже.

Сроки завершения реорганизации не называются.