Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення політв'язнів стане сигналом готовності РФ до повернення в G8

09:41 22.08.2019   Украина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення політв'язнів і захоплених моряків стане сигналом готовності РФ до повернення в G8.

"Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі і звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світу про те, що Росія готова знову зайняти своє місце в порядку денному високої дипломатії", - написав Зеленський в ніч на четвер на своїй сторінці в Фейсбук, передає Інтерфакс-Україна. 

Також глава української держави зазначив, що "з березня 2014 року після призупинення участі Росії в G8 нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований, український Донбас досі страждає від війни".

Крім того він висловив подяку тим країнам, які продовжують підтримувати Україну у відстоюванні територіальної цілісності і суверенітету.



Ще на цю тему:

12:01 22.08.2019
Адвокат: Україна готує до обміну кримських дезертирів і фігуранта справи про події 2 травня в Одесі
10:21 22.08.2019
Посольство України в США просить лідерів G7 про тиск на РФ
09:21 22.08.2019
Лавров прокоментував інформацію про обмін полоненими між РФ та Україною
09:01 22.08.2019
РФ оскаржила рішення паризького арбітражу за позовом Ощадбанку
08:41 22.08.2019
У СІЗО "Лефортово" підтвердили переведення Сущенка та ще чотирьох політв'язнів
08:09 22.08.2019
Російський суд залишив під вартою всіх 24 українських моряків
07:41 22.08.2019
Кількість українців для обміну в Лефортово збільшилася до 8 осіб
19:30 21.08.2019
Оккупанты выставили на аукцион санаторий в Алуште за 174 млн рублей
08:20 21.08.2019
В оккупированном Крыму зарегистрировались почти 700 кандидатов в депутаты "госсовета"
20:21 20.08.2019
Екс-представник Порошенка в Криму оголосив, що почав працювати в РНБО
20:01 20.08.2019
Окупаційна влада Криму маніпулює даними щодо нібито туристів з України – ДПСУ
15:21 20.08.2019
Херсонський суд відпустив учасника "Самообороны Крыма" під заставу
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:41 22.08.2019
В Баку открылся XIX Международный молодежный форум
14:41 20.08.2019
В Азербайджане найдено тело пилота МиГ-29, упавшего в Каспийское море
19:00 19.08.2019
Поисковая группа обнаружила «черный ящик» самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана
14:00 19.08.2019
Канадская Zenith Energy намерена нарастить добычу нефти в Азербайджане
Всі новини країни
Армения Армения
17:10 21.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении медики оказывали помощь "пострадавшим" от оружия массового поражения
10:41 20.08.2019
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
18:00 19.08.2019
ЮВО: Артиллеристы российской военной базы в Армении провели учения со стрельбами
15:30 19.08.2019
ЮВО: Аэромобильные группы российской военной базы в Армении отработали специальные задачи
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
17:00 21.08.2019
В Греции доходы от туризма в первом полугодии выросли на 15,3%
20:41 20.08.2019
У Греції розбився вертоліт з росіянами
11:41 20.08.2019
США предупредили Грецию относительно иранского танкера
21:10 19.08.2019
В греческий порт прибыла роскошная яхта шейха Катара / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:41 22.08.2019
Евросоюз направляет в Грузию специального представителя
12:40 21.08.2019
Свободи більше немає - в Грузії розгорівся новий скандал навколо телеканалу, який образив Путіна
10:40 21.08.2019
МЗС Грузії: назвав ситуацію з селом Аібга процесом анексії з боку Росії
18:41 20.08.2019
Грузинського журналіста, який обматюкав Путіна в прямому ефірі, звільнили з каналу
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:10 21.08.2019
Прем’єрка Молдови вимагає викликати посла в РФ через візит Шойгу в Кишинів
18:20 21.08.2019
Президент Молдови терміново збирає радбез
16:41 20.08.2019
Молдова хочет получать российский газ по «Турецкому потоку»
20:20 19.08.2019
Председателем Конституционного суда Молдовы избран Владимир Цуркан
Всі новини країни
Россия Россия
11:41 22.08.2019
Мерзенна вісімка: з'явилася потужна карикатура на повернення Росії в G8
11:01 22.08.2019
Нашестя медуз в Азовському морі: дайвери показали зняте під водою відео
20:40 21.08.2019
ЮВО: Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ провели учение по эвакуации разведгруппы под прикрытием «Аллигаторов»
18:30 21.08.2019
ЮВО: Вьючно-транспортный взвод впервые доставил на горную вершину более 4 т боеприпасов и продовольствия
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:41 22.08.2019
Прикордонники на кордоні з Румунією виявили фуру, що перевозила контрабандні сигарети
10:20 21.08.2019
Румунія та США категорично проти "Північного потоку-2"
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
Всі новини країни
Турция Турция
13:41 20.08.2019
Туреччина звинуватила Росію в авіаударі по військовому конвою в Сирії. У Дамаску заявили, що Туреччина підтримує терористів
12:21 20.08.2019
Росіяни викрали в Туреччині яхту вартістю $2 мільйони
09:21 20.08.2019
У Сирії обстріляли турецький військовий конвой: щонайменше 3 загиблих
18:30 19.08.2019
СМИ: Войска Турции вошли в сирийский город
Всі новини країни
Украина Украина
14:01 22.08.2019
В аэропорту Одесса приступили к строительству рулежных дорожек новой ВПП
13:21 22.08.2019
В порту Бердянск приступили к эксплуатационному дноуглублению
13:01 22.08.2019
Президент змінив склад комісії з питань помилування
12:21 22.08.2019
Дялівер Гафаров на допиті в «суді» заперечував свою участь у кримськотатарському батальйоні
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд