Президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення політв'язнів і захоплених моряків стане сигналом готовності РФ до повернення в G8.

"Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі і звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світу про те, що Росія готова знову зайняти своє місце в порядку денному високої дипломатії", - написав Зеленський в ніч на четвер на своїй сторінці в Фейсбук, передає Інтерфакс-Україна.

Також глава української держави зазначив, що "з березня 2014 року після призупинення участі Росії в G8 нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований, український Донбас досі страждає від війни".

Крім того він висловив подяку тим країнам, які продовжують підтримувати Україну у відстоюванні територіальної цілісності і суверенітету.