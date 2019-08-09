Кількість українців для обміну в Лефортово збільшилася до 8 осіб.

Про це повідомляє УНН з посиланням на російський політичний Telegram-канал "Незыгарь Brief".

"До Лефортово для обміну доставлені 8 українців", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, адміністрація московського слідчого ізолятора “Лефортово” вранці 20 серпня прийняла передачі для п’яти українських політв’язнів — Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченко, Павла Гриба і Миколи Карпюка. Про це під заголовком “приголомшливо з Лефортово” написала в Facebook російська правозахисниця Вікторія Івлєва.

Питання обміну військовополоненими між Російською Федерацією та Україною може вирішитися протягом найближчих днів.