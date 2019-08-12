Просування в питанні обміну утримуваними особами між Росією і Україною вимагає роботи на результат, а не гонитви за сенсацією.

Про це заявив в середу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, відповідаючи на питання російського агентства ТАСС, передає УНН.

“Президент (України Володимир) Зеленський двічі дзвонив президенту (Росії Володимиру) Путіну, вони обговорювали загальний стан справ, перш за все, у врегулюванні на Донбасі, а також окремі аспекти двосторонніх відносин, в тому числі і ситуацію з особами, які утримуються з обох боків російсько-українського кордону. Для того, щоб просувати цю тему, потрібно домовлятися не тільки в принципі, але і погоджувати конкретні правові, технічні та організаційні аспекти, — прокоментував він інформацію про те, що взаємне звільнення утримуваних осіб може відбутися найближчим часом. — Потрібно не забувати про те, що мова йде про долі людей, і тут потрібно не гонитва за сенсацією, щоб встигнути першим про щось повідомити, а кропітка робота на результат”.

Лавров торкнувся і ситуації з арештом в Україні головного редактора “РИА Новости Україна” Кирила Вишинського.

“Він не проривався через Керченську протоку наперекір усім нормам і правилам, він нікого не чіпав, він нікому нічого не забороняв, він просто писав репортажі. І за те, що він писав репортажі з Києва, його звинуватили в державній зраді”, — заявив глава дипломатичного відомства.