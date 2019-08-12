Російська Федерація оскаржила рішення паризького арбітражу за позовом українського Ощадбанку, вказавши, що кримське відділення установи “не підпадає під дію договору про захист інвестицій”.

Пише УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції РФ.

“З 2018 року Російська Федерація заперечує правомірність арбітражних рішень..., поданим в рамках двосторонньої угоди Росії і України про заохочення і взаємний захист інвестицій і пов’язаних з активами в Криму”, — зазначили у російському міністерстві.

Також у Мін’юсті РФ заявили, що нібито: “В ході зазначеної роботи були виявлені внутрішні документи одного з позивачів — Ощадбанку, які свідчать про те, що його так звана інвестиція ніколи не захищалася зазначеною угодою”.

“Угода не охоплює інвестиції радянського періоду, захисту підлягають лише ті, які були зроблені після 1 січня 1992 року. При цьому Ощадбанк є колишнім українським філіалом Ощадбанку СРСР. Кримське відділення Ощадбанку, про експропріацію якого заявляє банк, також існувало вже за радянських часів і було частиною Ощадбанку ще до 1992 року. Ощадбанк промовчав про ці факти в арбітражному розгляді. Виявлені докази дозволили Російський Федерації на підставі норм французького права звернутися 19 серпня 2019 року за переглядом арбітражного рішення в той же суд, який виніс перше рішення”, — підсумували у відомстві.

Варто нагадати, що наприкінці липня РФ оскаржила рішення про стягнення 1 млрд доларів на користь “Ощадбанку”.