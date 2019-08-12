У СІЗО "Лефортово" підтвердили переведення Сущенка та ще чотирьох політв'язнів

08:41 22.08.2019   Крым

У московському СІЗО «Лефортово» підтвердили, що до них перевели п'ятьох українських в'язнів із «списку Сенцова».

Про це повідомляє «Медиазона» із посиланням на інформацію члена громадської спостережної комісії (ГСК) Євгенія Єнікєєва, передає Укрінформ.

За словами правозахисника, в ізоляторі знаходяться Станіслав Клих, Микола Карпюк, Олександр Кольченко, Володимир Балух та Роман Сущенко. Про це правозахисникам сказав начальник відділу режиму і охорони Олександр Ханов, проте ніяких документів члени ГСК не отримали.

«Про [Павла] Гриба вони чомусь сказали, що його немає. Вони прямо по базі не перевіряли, це просто співробітник [Ханов], який нас супроводжував, сказав, що він його не пам'ятає і що його, швидше за все, немає », - додав Єнікєєв.

Коли члени ГСК в черговій частині почали розпитувати про українців, їм відповіли, що ті відмовилися спілкуватися з будь-ким. Потім тюремники сказали, що в СІЗО сталася аварія з водопроводом і запропонували прийти іншого дня, розповів Єнікєєв.

Як повідомлялося, 20 серпня, активістка Вікторія Івлєва розповіла, що в «Лефортово» у неї взяли передачі для Балуха, Клиха, Кольченка, Гриба і Карпюка. Адвокати українців відмовилися це коментувати. Наступного дня вона заявила, що в СІЗО прийняли передачі для Сущенка та Олексія Сізоновіча.

Різні джерела в РФ повідомляють, що дані факти можуть свідчити про майбутній масштабний обмін ув'язненими між Росією та Україною.

Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка в порушення міжнародних норм затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою з Парижа, де працював останні 6 років. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення у шпигунстві.

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення "законним".

Сущенко етапували до колонії №11 в Кіровській області (м. Кірово-Чепецьк, д.Утробіно).

В колонії Сущенко знаходиться в так званому безпечному місці, щоб уникнути можливих конфліктів та інцидентів з іншими ув'язненими. Його утримання там 5 серпня 2019 року було продовжено на три місяці.

На початку серпня захисник Сущенка Марк Фейгін заявив, що його підзахисний підписав документи на згоду відбувати термін покарання в Україні.



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