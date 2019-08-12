Бекірова можуть перевести під домашній арешт — адвокати
|08:21 22.08.2019
|Крым
Кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який перебуває в медсанчастині СІЗО №1 окупованого Сімферополя, ймовірно, переведуть під домашній арешт за підсумками медичного обстеження.
Таку думку в коментарі Крим.Реалії висловили адвокати обвинуваченого Олексій Ладін та Іслям Веліляєв, передає Укрінформ.
«Коли ми клопотали перед адміністрацією СІЗО про проведення повторного медичного висновку, то долучили свій, незалежний, медичний висновок. У ньому сказано, що у Бекірова є хвороба в області неврології, що перешкоджає його перебуванню в СІЗО. Ми висловлюємо обережний оптимізм, що після чергового обстеження, лікарі встановлять правильний діагноз і дадуть відповідний висновок (про неможливість утримання Бекірова в СІЗО – ред.)», – розповів Ладін.
На питання про те, як захист розцінює ймовірність домашнього арешту для Бекірова, інший адвокат Веліляєв відповів, що «позитивно».
«Тільки позитивно. Я сподіваюся, що з урахуванням тієї хвороби в області неврології, яка у нього є, буде схвалене рішення, що він не може перебувати в СІЗО. Надалі на першому ж судовому засіданні захист або прокуратура клопотатиме про зміну запобіжного заходу Бекірова на домашній арешт», – пояснив адвокат.
Нагадаємо: 27 серпня в окупованому РФ Криму запланували шпиталізацію кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в зберіганні боєприпасів.
Як повідомила у Facebook український омбудсмен Людмила Денісова, Бекірова переведуть у «Республіканську лікарню неврології цивільного типу для подальшого стаціонарного обстеження, що триватиме 7-8 днів».
Напередодні підконтрольний Росії "верховний суд Криму" скасував етапування Бекірова в Красноперекопськ.
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