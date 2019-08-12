Російський суд залишив під вартою всіх 24 українських моряків

08:09 22.08.2019   Крым

Московський міський суд відмовив в апеляційній скарзі на постанову про продовження арешту до 24 і до 26 жовтня останній, четвертій групі військовополонених українських моряків.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов в групі "Захист військовополонених українських моряків" у Facebook, передає Укрінформ.

«Московський міський суд розглянув апеляційні скарги адвокатів четвертої групи військовополонених українських моряків: Юрій Без'язичний, Юрій Будзило, Володимир Лісовий, Богдан Небилиця, Євген Семидоцький, Андрій Ейдер... Постанова Лефортовського районного суду про продовження строку тримання під вартою залишена без зміни», - повідомив Полозов.

Він уточнив, що «як і в попередніх судових засіданнях, суд за клопотанням прокурора постановив провести засідання в закритому режимі».

Раніше сьогодні Мосміськсуд відмовив в апеляційній скарзі третій групі військовополонених українських моряків: Андрію Артеменку, Віктору Беспальченку, Володимиру Варимезу, Владиславу Костишину, Олегу Мельничуку, Василю Сороці, Сергію Чулібі.

В кінці минулого тижня, 16 серпня, в апеляції було відмовлено 11 військовополоненим українським морякам: Денису Гриценку, Андрію Драчу, В'ячеславу Зінченку, Михайлу Власюку, Богдану Головашу, Сергію Попову, а також Володимиру Терещенку, Андрію Шевченку, Роману Мокряку, Андрію Оприску, Сергію Цибізову.

Таким чином, в апеляції на продовження строку тримання під вартою відмовлено всім 24 українським військовополоненим морякам.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в московському СІЗО.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

Суд ООН з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити і дати можливість повернутися в Україну 24 захопленим морякам і 3 кораблям.

Росія ж заявила, що не визнає компетентність цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

17 липня в Москві відбулося судове засідання щодо продовження арешту українським військовополоненим. Суд продовжив арешт 21 моряку до 24 жовтня, а трьом пораненим (Андрію Артеменку, Андрію Ейдеру, Василю Сороці) - до 26 жовтня 2019 року.



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