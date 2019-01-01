Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома

20:30 21.08.2019   Болгария

Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома, який містив у собі копію наказу імператора Адріана, випущеного у 122 році. 

Зазвичай такі документи видавали при звільненні солдатам, які відслужили у війську більше 25 років, повідомляє ZN,UA з посиланням на N+1.

Фракійське місто Девелтос (пізніше римське поселення Деултум) знаходилося на річці Средецка в 10 кілометрах від узбережжя Чорного моря на південно-сході сучасної Болгарії. Воно було засноване у VII столітті до нашої ери, а з VI по IV століття був важливим місцем торгівлі між греками і фракійцями. У I столітті місто анексували римляни, а близько 70 року тут влаштували поселення для ветеранів VIII Августова легіону, одного з найстаріших в імперії.

Протягом останніх 40 років у місті проводять археологічні розкопки. Однією зі знахідок цього року стало виявлення фрагмента давньоримського військового диплома. Вони представляли собою бронзові таблички з копією наказу, який підтверджував звільнення солдата з армії і отримання ним римського громадянства. Більш того, диплом підтверджував надання громадянства родині солдата. Імператор дарував громадянство за службу протягом 25 років у допоміжних військах, преторіанських або міських когортах, і протягом 26 років на флоті. В легіони мали право служити тільки римські громадяни, тому їм військові дипломи були не потрібні.

Виявлений фрагмент був зовсім невеликим, всього чотири на чотири сантиметри. Разом з тим, дослідники змогли датувати документ. На ньому була викарбувана копія наказу імператора Адріана про звільнення солдатів з допоміжних військ, які служили в римській провінції Нижня Дакія. Документ був випущений 17 липня 122 року.

За словами дослідників, знахідка підтверджує, що навіть через 50 років після заснування поселення ветеранів, імператор продовжував посилати туди відставних солдатів. Швидше за все, це робилося для того, щоб зберегти лояльність міста, навколо якого жили не завжди дружні Риму народи.



Ще на цю тему:

18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
08:22 11.05.2018
Гробница возрастом 1700 лет была обнаружена в Болгарии во время строительства автотрассы
22:04 16.04.2018
В Болгарии найден сосуд возрастом 2500 лет с изображением мифологического царя Эдипа / Фото
09:41 09.01.2018
В Троянском монастыре в Болгарии обнаружили артефакты
08:47 03.10.2017
На дне Черного моря у побережья Болгарии нашли еще 20 затонувших кораблей / Видео
08:48 02.10.2017
В Болгарии найден уникальный артефакт - нефритовый амулет / Фото
13:57 28.08.2017
Археологи в Болгарии обнаружили античное золотое ожерелье / Фото
14:01 10.08.2017
В болгарской крепости Состра археологи нашли казармы римских легионеров / Фото
12:36 03.08.2017
Археологи обнаружили неизвестную церковь в средневековом городе Червен в Болгарии / Фото
08:43 28.07.2017
Археологи в Болгарии обнаружили редкую икону из слоновой кости / Фото
11:09 20.07.2017
В крепости Русокастро в Болгарии найден золотой византийский солид / Фото
10:54 27.02.2017
Болгарские археологи представили золотые находки 2016 года / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:41 20.08.2019
В Азербайджане найдено тело пилота МиГ-29, упавшего в Каспийское море
19:00 19.08.2019
Поисковая группа обнаружила «черный ящик» самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана
14:00 19.08.2019
Канадская Zenith Energy намерена нарастить добычу нефти в Азербайджане
15:20 15.08.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
17:10 21.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении медики оказывали помощь "пострадавшим" от оружия массового поражения
10:41 20.08.2019
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
18:00 19.08.2019
ЮВО: Артиллеристы российской военной базы в Армении провели учения со стрельбами
15:30 19.08.2019
ЮВО: Аэромобильные группы российской военной базы в Армении отработали специальные задачи
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
17:00 21.08.2019
В Греции доходы от туризма в первом полугодии выросли на 15,3%
20:41 20.08.2019
У Греції розбився вертоліт з росіянами
11:41 20.08.2019
США предупредили Грецию относительно иранского танкера
21:10 19.08.2019
В греческий порт прибыла роскошная яхта шейха Катара / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:40 21.08.2019
Свободи більше немає - в Грузії розгорівся новий скандал навколо телеканалу, який образив Путіна
10:40 21.08.2019
МЗС Грузії: назвав ситуацію з селом Аібга процесом анексії з боку Росії
18:41 20.08.2019
Грузинського журналіста, який обматюкав Путіна в прямому ефірі, звільнили з каналу
15:41 20.08.2019
Грузия и США оформят договор о сотрудничестве в сфере обороны
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:10 21.08.2019
Прем’єрка Молдови вимагає викликати посла в РФ через візит Шойгу в Кишинів
18:20 21.08.2019
Президент Молдови терміново збирає радбез
16:41 20.08.2019
Молдова хочет получать российский газ по «Турецкому потоку»
20:20 19.08.2019
Председателем Конституционного суда Молдовы избран Владимир Цуркан
Всі новини країни
Россия Россия
20:40 21.08.2019
ЮВО: Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ провели учение по эвакуации разведгруппы под прикрытием «Аллигаторов»
18:30 21.08.2019
ЮВО: Вьючно-транспортный взвод впервые доставил на горную вершину более 4 т боеприпасов и продовольствия
18:10 21.08.2019
ЮВО: Военные инженеры учились очищать зараженную воду после применения оружия массового поражения
18:00 21.08.2019
Міноборони РФ вживе заходи у зв’язку з "напруженням" на західному напрямку
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:20 21.08.2019
Румунія та США категорично проти "Північного потоку-2"
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
Всі новини країни
Турция Турция
13:41 20.08.2019
Туреччина звинуватила Росію в авіаударі по військовому конвою в Сирії. У Дамаску заявили, що Туреччина підтримує терористів
12:21 20.08.2019
Росіяни викрали в Туреччині яхту вартістю $2 мільйони
09:21 20.08.2019
У Сирії обстріляли турецький військовий конвой: щонайменше 3 загиблих
18:30 19.08.2019
СМИ: Войска Турции вошли в сирийский город
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 21.08.2019
Из-за санкций Китай не пустил своих ученых в оккупированный Крым
20:50 21.08.2019
На «Чонгарі» утворилася черга з понад 500 осіб у напрямку окупованого Криму
20:20 21.08.2019
Оккупированный Крым планируе начать поставки подсолнечного масла в Сирию и Иран
20:00 21.08.2019
Оккупационные власти Крыма обещают компенсировать аренду жилья приезжим учителям
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд