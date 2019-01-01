Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома, який містив у собі копію наказу імператора Адріана, випущеного у 122 році.

Зазвичай такі документи видавали при звільненні солдатам, які відслужили у війську більше 25 років, повідомляє ZN,UA з посиланням на N+1.

Фракійське місто Девелтос (пізніше римське поселення Деултум) знаходилося на річці Средецка в 10 кілометрах від узбережжя Чорного моря на південно-сході сучасної Болгарії. Воно було засноване у VII столітті до нашої ери, а з VI по IV століття був важливим місцем торгівлі між греками і фракійцями. У I столітті місто анексували римляни, а близько 70 року тут влаштували поселення для ветеранів VIII Августова легіону, одного з найстаріших в імперії.

Протягом останніх 40 років у місті проводять археологічні розкопки. Однією зі знахідок цього року стало виявлення фрагмента давньоримського військового диплома. Вони представляли собою бронзові таблички з копією наказу, який підтверджував звільнення солдата з армії і отримання ним римського громадянства. Більш того, диплом підтверджував надання громадянства родині солдата. Імператор дарував громадянство за службу протягом 25 років у допоміжних військах, преторіанських або міських когортах, і протягом 26 років на флоті. В легіони мали право служити тільки римські громадяни, тому їм військові дипломи були не потрібні.

Виявлений фрагмент був зовсім невеликим, всього чотири на чотири сантиметри. Разом з тим, дослідники змогли датувати документ. На ньому була викарбувана копія наказу імператора Адріана про звільнення солдатів з допоміжних військ, які служили в римській провінції Нижня Дакія. Документ був випущений 17 липня 122 року.

За словами дослідників, знахідка підтверджує, що навіть через 50 років після заснування поселення ветеранів, імператор продовжував посилати туди відставних солдатів. Швидше за все, це робилося для того, щоб зберегти лояльність міста, навколо якого жили не завжди дружні Риму народи.