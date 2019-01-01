Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm установили факт участия экипажа большого десантного корабля (БДК) «Ямал» ЧФ РФ в операции по захвату Крыма.

В перечне кораблей России, привлеченных к агрессии против Украины в 2014 году, который обнародовала военная прокуратура Украины, это судно не было указано, сообщает Инфформационное сопротивление.

«Большой десантный корабль «Ямал», бортовой номер — 156, входит в состав 197-й бригады десантных кораблей ЧФ РФ, в / ч 72136, дислокация — временно оккупирован Крым, Севастополь. Все фигуранты этого расследования связаны дружескими связями в соцсетях, имеют общие армейские фотографии. Каждый из них опубликовал фотодоказательство награждения медалью министерства обороны РФ «За возвращение Крыма»», — говорится в сообщении.

Кроме этого, волонтеры установили леченые данные некоторых моряков из экипажа БДК «Ямал», которые были награждены медалью за участие в операции захвата Крыма.

Захезин Роман Игоревич — 16.07.1993 г. р., г. Пенза. Проходил срочную службу в 2013-2014 гг. на БДК «Ямал».

Войцех Роман Николаевич, 19.08.1993 г. р., г. Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ РФ). Проходил срочную службу в 2013-2014 гг. на БДК «Ямал».

Боросюк Станислав, 21.01.1993 г. р., г. Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ РФ). Проходил срочную службу на БДК «Ямал».

Назарько Михаил, 23.04.1995 г.р., с. Привольное (Свитлоярський район Волгоградской области). Проходил срочную службу на БДК «Ямал».

Серикбаев Руслан Артурович, 16.01.1993 г.р., г. Астрахань. Проходил срочную службу на БДК «Ямал».