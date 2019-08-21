Оккупанты провели в Крыму репетицию авиашоу в рамках фестиваля «Таврида-АРТ»

19:10 21.08.2019   Крым

Над бухтой Капсель в оккупированном Крыму, где проходит фестиваль «Таврида-АРТ», прошла репетиция авиашоу. 

Само шоу с участием боевых самолетов и вертолетов пройдет 24 августаЮ пишут Известия/

В нем будут задействована морская авиация Черноморского флота и армейская авиация Южного военного округа.

В репетиции участвовали истребители Су-30СМ, поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС, вертолеты Ка-24, штурмовики Су-24, транспортный самолет Ан-26 и самолет-амфибия Бе-12. Пролетая над бухтой и площадкой фестиваля, самолеты украсили небо фейерверком.

Фестиваль «Таврида-АРТ» проходит на площадке вблизи города Судак с 20 по 26 августа. Его основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни фестиваль будет открыт для зрителей, которых в этом году наберется около 35 тыс. человек. Их ждут театральные и литературные мероприятия, концерты, открытые кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.

«Таврида-АРТ» соберет на одной площадке более 4 тысяч молодых деятелей культуры из 85 регионов России.

Фестиваль «Таврида-АРТ» начался с форума «Таврида», который проводился с 2015 года. За первые четыре года существования форума в нем поучаствовали 12 тыс. человек. С каждым годом заявок на участие становилось всё больше, поэтому форум решено было расширить до формата арт-фестиваля.



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