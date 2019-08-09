Построенный для ЧФ морской тральщик начнет швартовные испытания до конца лета / Фото

18:50 21.08.2019   Крым

Третий корабль противоминной обороны проекта 12700 - морской тральщик "Владимир Емельянов" - приступит к швартовным испытаниям до конца августа.

Об этом Mil.Press FlotProm рассказали два информированных источника, отраслевой и флотский.

Сейчас специалисты верфи-строителя серии тральщиков - Средне-Невского судостроительного завода - завершают подготовку корабля к началу испытаний.

Швартовные испытания корабля планировали начать в июне, в августе корабль должен был выйти в море. Как заявил в мае начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ Владимир Тряпичников, "Владимир Емельянов" должен пополнить ряды ВМФ до конца 2019 года.

Экипаж из 50 человек 20 мая начал обучение в 907-м учебном центре ВМФ. Моряки в частности осваивали отечественные безэкипажные катера. Обучение занимает порядка двух месяцев.

Тральщик "Владимир Емельянов" заложили 20 апреля 2017 года. На тот момент он считался четвертым по счету кораблем проекта 12700 после головного "Александра Обухова", "Георгия Курбатова" и "Ивана Антонова". Позднее на борту строящегося тральщика "Георгий Курбатов" произошел пожар, в результате которого сдачу корабля перенесли, а "Владимир Емельянов" по факту стал третьим "Александритом", запланированным к передаче ВМФ России.

Весной 2017 года руководство СНСЗ утверждало, что тральщик "Владимир Емельянов"введут в строй к концу 2018 года. 21 мая 2019-го представители Черноморского флота подтвердили ранее появившуюся информацию, что передачу ЧФ тральщика "Владимир Емельянов" перенесли на начало 2020 года.

Головной корабль серии, "Александр Обухов", сейчас проходит сервисное обслуживание на СНСЗ. Тем временем первый серийный тральщик, "Иван Антонов", идет на Черноморский флот. 20 августа он прошел пролив Ла-Манш и направляется к Гибралтару.

Композитные тральщики проекта 12700 водоизмещением около 890 тонн и скоростью хода до 16,5 узла разработаны петербургским ЦМКБ "Алмаз". Основное их предназначение – поиск и уничтожение мин в акваториях военно-морских баз. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, однако корабли могут использовать и традиционное тральное вооружение. Также на "Александриты" устанавливают безэкипажные катера.

В апреле 2018 года серию "Александритов" для ВМФ России увеличили до десяти единиц вместо восьми, а срок сдачи последнего тральщика сдвинули на шесть лет – на 2027 год.



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