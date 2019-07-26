Китайские власти запретили своим географам ехать в оккупированный Крым.

Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Совета Российского союза спелеологов, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Геннадий Самохин, сообщает РИА Новости.

"В середине сентября в Крым по линии Русского географического общества (РГО) в Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского должна была приехать китайская делегация. Все шло хорошо. Но когда их вызвали в китайское посольство, то им не рекомендовали ехать в санкционный Крым. Мы очень расстроились. Я был очень удивлен", — сообщил Самохин.

По его словам, китайских географов, которые на родине прошли серьезный конкурсный отбор, чтобы приехать в Россию, в итоге повезут на Кавказ.

"Они приедут, раз уж все закрутилось. Но мы повезем их на Кавказ, где у нас проходят дальние практики", — уточнил ученый.