Оккупанты выставили на аукцион санаторий в Алуште за 174 млн рублей
|19:30 21.08.2019
|Крым
"Распорядительная дирекция имущества" оккупированного Крыма выставила на продажу имущество санатория «Ветеран» в Алуште за 174 млн рублей.
Об этом сообщила пресс-служба дирекции, пишет Крыминформ.
Заявленная цена на имущество указана в размере 174,2 млн рублей. Срок начала подачи заявок – 20 августа, окончание – 9 сентября. Аукцион состоится 12 сентября в 11.00 на электронной площадке.
Среди выставленного на аукцион имущества – гаражи, резервуары, нежилые здания (в том числе административный корпус, производственная мастерская, клуб-столовая, пищеблок, лечебный и спальный корпуса), а также бытовая и медицинская техника, инструменты, мебель.
Ранее "Распорядительная дирекция" выставила на продажу имущество гостиницы «Моряк» в Феодосии почти за 30 млн рублей.
Ще на цю тему:
В оккупированном Крыму зарегистрировались почти 700 кандидатов в депутаты "госсовета"
Херсонський суд відпустив учасника "Самообороны Крыма" під заставу
Політв'язень Шумков розповів, як Балуха забрали "з речами на вихід"
Кримська єпархія оскаржила розірвання договору оренди єдиного собору ПЦУ в Сімферополі
У Криму раптово помер один з лідерів сепаратистів
"Врио губернатора" аннексированного Севастополя пригласил главу сирийской провинции Тартус посетить Крым
Офіс президента розробить окремі стратегії реінтеграції Криму і частини Донбасу – юрист
На материковій Україні на обліку перебуває понад 40 тис. переселенців з Криму — міністерство
Адвокату повідомили, що Карпюк "вибув" з Володимирського централу
У Криму замість собору ПЦУ побудують Римо-католицький храм