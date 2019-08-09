"Распорядительная дирекция имущества" оккупированного Крыма выставила на продажу имущество санатория «Ветеран» в Алуште за 174 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба дирекции, пишет Крыминформ.

Заявленная цена на имущество указана в размере 174,2 млн рублей. Срок начала подачи заявок – 20 августа, окончание – 9 сентября. Аукцион состоится 12 сентября в 11.00 на электронной площадке.

Среди выставленного на аукцион имущества – гаражи, резервуары, нежилые здания (в том числе административный корпус, производственная мастерская, клуб-столовая, пищеблок, лечебный и спальный корпуса), а также бытовая и медицинская техника, инструменты, мебель.

Ранее "Распорядительная дирекция" выставила на продажу имущество гостиницы «Моряк» в Феодосии почти за 30 млн рублей.