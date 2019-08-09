ЮВО: Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ провели учение по эвакуации разведгруппы под прикрытием «Аллигаторов»
|20:40 21.08.2019
|Краснодарский край
В Краснодарском крае состоялось летно-тактическое учение с экипажами армейской авиации Южного военного округа.
При выполнении совместных летно-тактических заданий летчики ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» отработали боевое сопровождение и огневую поддержку вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», выполняющих условную эвакуацию разведгрупп из точки сбора в тылу «противника», сообщает пресс-служба Минобороны России.
Кроме того, экипажи совершили как одиночные, так и групповые полёты, решая задачи аэронавигации и визуальной разведки местности.
Помимо этого, пилоты вертолетов Ка-52 отработали элементы сложного пилотажа, имитирующие ведение воздушного боя на малых высотах, а также уход из-под удара условного противника.
Всего к учению привлечено около 250 военнослужащих и задействовано более 30 единиц авиационной техники.
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