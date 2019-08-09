В Краснодарском крае состоялось летно-тактическое учение с экипажами армейской авиации Южного военного округа.

При выполнении совместных летно-тактических заданий летчики ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» отработали боевое сопровождение и огневую поддержку вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», выполняющих условную эвакуацию разведгрупп из точки сбора в тылу «противника», сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, экипажи совершили как одиночные, так и групповые полёты, решая задачи аэронавигации и визуальной разведки местности.

Помимо этого, пилоты вертолетов Ка-52 отработали элементы сложного пилотажа, имитирующие ведение воздушного боя на малых высотах, а также уход из-под удара условного противника.

Всего к учению привлечено около 250 военнослужащих и задействовано более 30 единиц авиационной техники.