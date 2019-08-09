На полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии в ходе тактического учения горных мотострелков вьючно-транспортный взвод соединения 49-й армии Южного военного округавпервые доставил на горную вершину более 4 тонн груза с боеприпасами и продовольствием.

По плану проведения тактического учения, мотострелки получили задачу выдвинуться в район горной местности и оборудовать позиции для ведения наступательных действий, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Мотострелковому подразделению предстояло заблокировать продвижение сил условного противника на горном перевале и перейти к атаке. При этом мотострелки использовали современные комплекты экипировки «Ратник», горное оборудование и новейшие радиостанции «Азарт».

В ходе мероприятий тылового обеспечения группировки войск, вьючно-транспортный взвод горного соединения выполнил доставку боеприпасов для военнослужащих в условиях горно-лесистой местности. Свыше 30 лошадей Карачаевской и Монгольской пород за сутки доставили более 4 тонны груза, преодолев более 20 км маршрута.

В учениях задействованы около 300 военнослужащих и более 80 единиц вооружения горной бригады, в том числе многоцелевые тягачи модернизированные, бронеавтомобили семейства «Мустанг», а также зенитные установки ЗУ-23 и минометы 2С12 «Сани».

49-я общевойсковая армия Южного военного округа дислоцируется на территории Ставропольского и Краснодарского краев, Республик Адыгея и Карачаево-Черкесия, а также Республики Абхазия. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО и связи.