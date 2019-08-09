ЮВО: Военные инженеры учились очищать зараженную воду после применения оружия массового поражения
|18:10 21.08.2019
|Россия
Инженеры мотострелкового соединения Южного военного округа на полигоне Прудбой в Волгоградской области провели тактико-специальное учение в условиях применения условным противником оружия массового поражения.
Специалисты инженерных войск оборудовали пункты сбора и очистки воды, выполнили нормативы по развертыванию комплексной станции очистки воды СКО-10 «Гигиена», сообщает пресс-служба Минобороны России.
В течение суток военнослужащие собрали и дезинфицировали более 70 т воды. Станция «Гигиена» очищает воду не только от естественных загрязнений, но и от отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств и сильнодействующих ядов.
В учении, проводимом в рамках двусторонних ротных тактических учений, приняли участие около 600 военнослужащих, танкистов, и артиллеристов, было задействовано около 250 единиц боевой и специальной техники.
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