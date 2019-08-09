Инженеры мотострелкового соединения Южного военного округа на полигоне Прудбой в Волгоградской области провели тактико-специальное учение в условиях применения условным противником оружия массового поражения.

Специалисты инженерных войск оборудовали пункты сбора и очистки воды, выполнили нормативы по развертыванию комплексной станции очистки воды СКО-10 «Гигиена», сообщает пресс-служба Минобороны России.

В течение суток военнослужащие собрали и дезинфицировали более 70 т воды. Станция «Гигиена» очищает воду не только от естественных загрязнений, но и от отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств и сильнодействующих ядов.

В учении, проводимом в рамках двусторонних ротных тактических учений, приняли участие около 600 военнослужащих, танкистов, и артиллеристов, было задействовано около 250 единиц боевой и специальной техники.