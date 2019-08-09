Военнослужащие Каспийской флотилии принимают участие в специальном учении подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа на территории Ставропольского края.

Военнослужащие выполняют нормативы на новейших модернизированных образцах вооружения и техники, поступившей на вооружение РХБЗ Каспийской флотилии, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В учебных мероприятиях задействованы машины химической разведки (применяется для дистанционного обнаружения отравляющих и поражающих веществ) и авторазливочные станции АРС-14 (для специальной обработки ВВСТ) и другая техника.

В учении, которое продлится до конца месяца, принимает участие более 500 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц ВВСТ.