ЮВО: Военнослужащие Каспийской флотилии принимают участие в учении войск РХБ защиты
|17:50 21.08.2019
|Ставропольский край
Военнослужащие Каспийской флотилии принимают участие в специальном учении подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа на территории Ставропольского края.
Военнослужащие выполняют нормативы на новейших модернизированных образцах вооружения и техники, поступившей на вооружение РХБЗ Каспийской флотилии, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В учебных мероприятиях задействованы машины химической разведки (применяется для дистанционного обнаружения отравляющих и поражающих веществ) и авторазливочные станции АРС-14 (для специальной обработки ВВСТ) и другая техника.
В учении, которое продлится до конца месяца, принимает участие более 500 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц ВВСТ.
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