На полигоне Аданак в Дагестане в ходе двустороннего ротного тактического учения с боевой стрельбой подразделения морской пехоты Каспийской флотилии отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Морские пехотинцы, поднятые по тревоге, в составе ротно-тактической группы совершили марш на автомобильной и бронетехнике из пункта постоянной дислокации в районы сосредоточения для занятия исходных позиций, попутно отработав задачи охраны подразделений в ходе выдвижения техники, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Во время марша были выполнено преодоление зараженного участка местности с последующим обеззараживанием военной техники, затем военнослужащие проделали проходы в минно-взрывном заграждении и выполнили разминирование отдельного участка дороги.

Кроме того, военнослужащие РТГр выполнили противодесантную оборону участка морского побережья в условиях действия диверсионно-разведывательных групп условного противника.

На втором этапе РТУ подразделениям морской пехоты предстоит отработать высадку способом «корабль-берег» с использованием новейших бронемашин БТР-82М, подготовку и ведение противодесантной обороны морского побережья по отражению высадки отряда морского десанта «противника» с проведением контратак и восстановлением обороны.

В учении принимает участие более 1500 военнослужащих морской пехоты, задействовано около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Основной целью РТУ является проверка боевой готовности подразделений морской пехоты, совершенствование боевой слаженности при подготовке и ведении наступления и действий в обороне.

Завершится учение совершением марша подразделений в пункты постоянной дислокации.