ЮВО: Морпехи Каспийской флотилии в ходе двустороннего учения отразили нападение условного противника
|17:30 21.08.2019
|Дагестан республика
На полигоне Аданак в Дагестане в ходе двустороннего ротного тактического учения с боевой стрельбой подразделения морской пехоты Каспийской флотилии отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника.
Морские пехотинцы, поднятые по тревоге, в составе ротно-тактической группы совершили марш на автомобильной и бронетехнике из пункта постоянной дислокации в районы сосредоточения для занятия исходных позиций, попутно отработав задачи охраны подразделений в ходе выдвижения техники, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Во время марша были выполнено преодоление зараженного участка местности с последующим обеззараживанием военной техники, затем военнослужащие проделали проходы в минно-взрывном заграждении и выполнили разминирование отдельного участка дороги.
Кроме того, военнослужащие РТГр выполнили противодесантную оборону участка морского побережья в условиях действия диверсионно-разведывательных групп условного противника.
На втором этапе РТУ подразделениям морской пехоты предстоит отработать высадку способом «корабль-берег» с использованием новейших бронемашин БТР-82М, подготовку и ведение противодесантной обороны морского побережья по отражению высадки отряда морского десанта «противника» с проведением контратак и восстановлением обороны.
В учении принимает участие более 1500 военнослужащих морской пехоты, задействовано около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Основной целью РТУ является проверка боевой готовности подразделений морской пехоты, совершенствование боевой слаженности при подготовке и ведении наступления и действий в обороне.
Завершится учение совершением марша подразделений в пункты постоянной дислокации.
Ще на цю тему:
ЮВО: Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ провели учение по эвакуации разведгруппы под прикрытием «Аллигаторов»
ЮВО: Вьючно-транспортный взвод впервые доставил на горную вершину более 4 т боеприпасов и продовольствия
ЮВО: Военные инженеры учились очищать зараженную воду после применения оружия массового поражения
ЮВО: Военнослужащие Каспийской флотилии принимают участие в учении войск РХБ защиты
ЮВО: На российской военной базе в Армении медики оказывали помощь "пострадавшим" от оружия массового поражения
ЮВО: Спецназ отработал задачи наведения самолетов на группировку войск условного противника
ЮВО: Артиллеристы в Адыгее применили беспилотную авиацию в ночном бою с условным противником
Росія анонсувала міжнародні військові навчання у вересні