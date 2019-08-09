В российской военной базе в Армении в рамках проведения двустороннего ротного тактического учения военные медики оказали медицинскую помощь условным пострадавшим военнослужащим.

Военнослужащие медицинской службы в полевых условиях оказали первую доврачебную медицинскую помощь военнослужащим, «пострадавшим» в зоне применения условным противником оружия массового поражения, выполнили нормативы по развертыванию полевого многопрофильного госпиталя для оказания квалифицированной медицинской помощи пострадавшим, обеспечению эвакуации, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ДРТУ принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе самолеты оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации.

Помимо этого, на российской военной базе в Армении в рамках двустороннего ротного тактического учения проходит месячник сплочения воинских коллективов.

На занятиях по боевой подготовке офицеры соединения во взаимодействии с представителями гарнизонного военного суда, военно-следственного комитета и прокуратуры проводят мероприятия воспитательного характера.

В ходе инструкторско-методических занятий с офицерами и прапорщиками, сержантами и рядовыми, проходящими службу по призыву и контракту, рассматриваются вопросы, направленные на предупреждение неуставных правил взаимоотношений между военнослужащими, устранение нарушений законов и повышение уровня правовых знаний.

В мероприятиях по поддержанию уставного порядка, укреплению воинской дисциплины и недопущению конфликтов между военнослужащими принимают участие более 3 тыс. военнослужащих и гражданского персонала соединения ЮВО.