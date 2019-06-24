Первый крымский маслозавод, единственный на полуострове производитель подсолнечного масла, до конца 2019 года планирует начать поставки подсолнечного масла в Сирию и Иран.

Об этом сообщил ТАСС гендиректор управляющей компании "Пищевой производственный парк "Крымское золото" Владислав Мартьянов.

"До конца этого года мы начнем поставки подсолнечного масла из Крыма в Сирию и Иран через Крымско-сирийский торговый дом", - сообщил он.

По словам Мартьянова, объемы поставок планируются не ниже 500 тонн в месяц, что составляет порядка 50% от ежемесячного производства предприятия.

Сам завод мощностью до 35 тыс. тонн продукции в год начнет работу в сентябре. Он будет работать на крымском сырье.

"Министр" сельского хозяйства оккупированного Крыма Андрей Рюмшин сообщил, что объем производства подсолнечника в Крыму в 2018 году составил 70 тыс. тонн, в нынешнем аграрии намерены собрать около 110 тыс. тонн.

На Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который проходил 17-20 апреля, оккупированный Крым и Сирия подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве. Он предусматривает создание совместных торгового дома и судоходной компании для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова. Предложение о заключении соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 6 августа одобрило правительство РФ.