Оккупационные власти Крыма обещают компенсировать аренду жилья приезжим учителям
|20:00 21.08.2019
|Крым
Оккупационные власти Крыма намерены выплачивать компенсацию на аренду жилья школьным учителям, которые переедут работать в регион на вакантные должности.
Об этом сообщила в среду, 21 августа, на заседании совета руководителей общеобразовательных организаций при т.н. "совмине" оккупированного Крыма "замминистра образования, науки и молодежи" Наталья Журба, пишет ТАСС.
По данным "минобразования", в оккупированном Крыму не хватает учителей математики, русского языка, начальных классов, физики и информатики. Сейчас этот дефицит покрывается за счет увеличения нагрузки на уже работающих учителей.
"Чтобы привлечь педагогов на вакантные должности, мы разработали на сегодняшний день проект нормативно-правового акта. Сейчас находится в разработке порядок возмещения компенсаций за наем жилья педагогам, которые придут на вакантные должности. Эта норма вступит [в силу] с 1 января 2020 года", - сказала Журба.
Сумма компенсации на одного человека, добавила она, не может превышать 30 тыс. рублей. В бюджете на 2020 году предполагается предусмотреть порядка 100 млн рублей на эти цели.
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