Підприємства транспорту у січні-липні 2019 року збільшили обсяг вантажоперевезень порівняно з аналогічним періодом минулого року на 8,5% — до 386,5 млн тонн.

Про це свідчать дані Державної служби статистики (Держстат) України, пишуть Порти України.

За інформацією відомства, вантажообіг підприємств транспорту зріс на 2,6% — до 196,3 млрд тонно-кілометрів.

За даними «Укрзалізниці», якими оперує Держстат, вантажоперевезення залізничним транспортом скоротилися на 1,9% — до 181,9 млн тонн. У тому числі перевезення вантажів у внутрішньому сполученні і на експорт знизилися на 0,9% — до 152,1 млн тонн.

За номенклатурою залізничні перевезення лісових вантажів скоротилися на 59,5% — 0,6 млн тонн, будівельних матеріалів — на 22,8%, до 16,6 млн тонн, брухту чорних металів — на 16,4%, до 1,5 млн тонн, коксу — на 13,7%, до 2,6 млн тонн, цементу — на 5,8%, до 3,1 млн тонн, кам'яного вугілля — на 5,7%, до 22,6 млн тонн, чорних металів — на 4%, до 11,5 млн тонн. Залізничні перевезення зерна і продуктів перемолу збільшилися на 24,8% — до 21,4 млн тонн, хімічних і мінеральних добрив — на 24%, до 2,4 млн тонн, нафти і нафтопродуктів збільшилися на 6,4%, до 2,1 млн тонн, залізної та марганцевої руди — на 4,7%, до 41,2 млн тонн.

Вантажообіг підприємств залізничного транспорту знизився на 0,9% — до 106,253 млрд тонно-кілометрів.

За даними Держстату, перевезення вантажів водним транспортом збільшилися на 8,2% — до 3,1 млн тонн. У загальних обсягах вантажоперевезень водним транспортом закордонні склали 46,9%. Обсяг закордонних вантажоперевезень скоротився на 2,7%. Вантажообіг підприємств водного транспорту знизився на 0,5% — до 1,916 млрд тонно-кілометрів.

Вантажоперевезення автомобільним транспортом збільшилися на 30,9% — до 135,5 млн тонн. Вантажообіг підприємств автомобільного транспорту зріс на 15,3% — до 27,6 млрд тонно-кілометрів.

Транспортування вантажів трубопровідним транспортом збільшилася на 2,2% — до 65,9 млн тонн. У тому числі перекачування нафти скоротилося на 10,1%, перекачування газу зросло на 1,4%. Транзит нафти знизився на 12,9%, транзит газу збільшився на 4,4%. Перекачування і транзит аміаку зросли на 8,3% і 7% відповідно. Вантажообіг підприємств трубопровідного транспорту зріс на 3,8% — до 60,307 млрд тонно-кілометрів.

Вантажоперевезення авіаційним транспортом скоротилися на 1,1% — до 0,05 млн тонн. Вантажообіг підприємств авіаційного транспорту зріс на 5,6% — до 173,6 млн тонно-кілометрів.

За даними Держстату, підприємства транспорту в 2018 році скоротили обсяг вантажоперевезень порівняно з 2017 роком на 2% — до 624,1 млн тонн. Вантажообіг знизився на 3,4% — до 331,661 млрд тонно-кілометрів.