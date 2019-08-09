У порту «Південний» завантажили залізною рудою одночасно три кейпсайзи / Фото
|19:20 21.08.2019
|Украина
У морському порту «Південний» у вівторок здійснювалося завантаження залізорудного концентрату (ЗРК) одночасно на три судна Capesize.
Про це повідомила прес-служба адміністрації морського порту «Південний», пишуть Порти України.
Зокрема, на причалі №5 ДП «Морський торговельний порт (МТП) «Південний» судно Madeira (прапор — Мальта) взяло на борт 175 тис. тонн ЗРК.
На причалах №18 і №19 ТОВ «ТІС» оброблялися одночасно судна Mineral Destelbergen (прапор — Бельгія) і Contamines (прапор — Маршаллові острови). На перше судно завант 120 тис. нотонн ЗРК, на друге — 117 тис. тонн із подальшим довантаженням 50 тис. тонн на причалі №5.
«Приріст вантажообігу складе майже півмільйона тонн», — сказано у повідомленні.
Морський порт «Південний» розташований на берегах Аджаликського лиману на північно-західному узбережжі Чорного моря. Кількість вантажних причалів — 19, довжина вантажного причального фронту — 4,946 кілометра. З 21 червня 2014 року в порту затверджена осаду 18,5 метра. Гавань є найбільш глибоководною в українській акваторії Чорного моря.
Відповідно до реєстру АМПУ, в порту працюють ТОВ «Трансінвестсервіс», ДП «МТП «Южний», ТОВ «Дельта Вілмар СНД», ПАТ «Одеський припортовий завод», ПАТ «Укртранснафта», ТОВ «Боріваж», ДП «Сісайд-Україна», ТОВ «Рісойл-Юг» та інші портові оператори.
Морпорт «Південний» у 2018 році збільшив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 1,9% — до 42,702 млн тонн. Питома вага порту у вантажообігу морських портів України відповідала рівню 2017 року — 31,6%.
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