С 16 по 21 сентября в европейской части России пройдут стратегические командно-штабные учения "Центр-2019".

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в масштабных маневрах задействуют около 128 тысяч военнослужащих. Кроме того, к участию привлекут военных из КНР, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, передает сайт Военное.РФ.

Отмечается, что в предыдущих учениях "Центр", которые прошли в 2015 году, участвовали военные из Казахстана, входящие в состав Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности. Всего тогда задействовали около 95 тысяч военных, более 7 тысяч единиц вооружения и военной техники, до 170 самолетов и 20 кораблей.

В этот раз в маневрах примут участие более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Основные действия развернутся в России на полигонах Тоцкий и Донгуз в Оренбургской области, Аданак в Дагестане и Ашулук под Астраханью, на Чебаркульском полигоне в Челябинской области и Сафакулево под Курганом, на Алейском и Юргинском полигонах в Алтайском крае и Кемеровской области. Отдельные эпизоды проведут на полигонах зарубежных стран. В акватории Каспийского моря группировка сил Каспийской флотилии отработает методы обороны морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности.

Учения "Центр-2019" разделены на два этапа: сначала военные выполнят задачи по борьбе с терроризмом, отражению ударов с воздуха, разведке и оборонительным действиям, а затем перейдут в наступление, чтобы разгромить условного противника.

К маневрам с российской стороны привлекут как войска Центрального военного округа и Каспийской флотилии, так и часть сил Восточного военного округа, ВДВ и военно-транспортную авиацию ВКС России.