Полтв'язню Бекірову призначили нову медекспертизу

18:40 21.08.2019   Крым

У середу незаконно обвинуваченому в зберіганні боєприпасів Едему Бекірову призначили нову судово-медичну експертизу, яка повинна встановити, чи може він за станом здоров'я перебувати в СІЗО.

Про це "Крим.Реаліі" повідомила  адвокат Олексія Ладіна, пише Укрінформ.

«Наскільки обгрунтованими будуть висновки комісії, покаже час. Принаймні, в матеріалах справи і у всіх зацікавлених осіб є незалежний медичний висновок, який було зроблено двома докторами наук, про те, що Едем Бекіров має хвороби, які перешкоджають утриманню його під вартою », - сказав Олексій Ладін.

Сам Бекіров під час перерви в судовому засіданні в розмові з адвокатами висловив сумнів, що судмедекспертиза визнає його стан здоров'я таким, що не відповідає вимогам утримання в СІЗО.

Напередодні «суд» в окупованому Криму задовольнив апеляційну скаргу адвоката Едема Бекірова і постановив повернути справу для розгляду по суті в Центральний «райсуд» м.Сімферополя, що виключає етапування політв'язня до Красноперекопська.

Як повідомлялось, 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з окупованим Кримом було затримано 57-річного кримського татарина, громадянина України Едема Бекірова. За сфабрикованим обвинуваченням його обвинуватили в незаконному обороті вибухових речовин і боєприпасів, і наразі він перебуває в Сімферопольському СІЗО. Бекіров - інвалід 1 групи, у нього ампутована нога і він страждає від декількох важких хвороб, в тому числі, цукрового діабету.

11 червня Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію негайно помістити політв'язня до лікарні, проте його досі утримують в СІЗО м.Сімферополя.

8 серпня запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Бекірова було продовжено до 11 жовтня.

У зв'язку з прийняттям Центральним "райсудом" м. Сімферополя рішення про передачу "справи Бекірова" до Красноперекопського "районного суду", підсудний заявив, що готовий відмовитися від їжі та ліків, оскільки не переживе етапування.



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