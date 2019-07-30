Президент Молдови Ігор Додон скликав термінове засідання Вищої ради безпеки в зв'язку з продажем концесіонера Кишинівського аеропорту - компанії Avia Invest.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook,пише Укрінформ.

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"У зв'язку з оголошеною в публічному просторі операцією з продажу компанії «Авіа-інвест», яка на підставі злочинного рішення минулої влади заволоділа Міжнародним аеропортом Кишинева, я прийняв рішення терміново скликати засідання Вищої ради безпеки", - повідомив Додон.

За його словами, в ході засідання будуть обговорені ризики для держави, пов'язані з цією угодою, і рішення про повернення аеропорту в державне управління.

Президент Молдови також попросив міністерство економіки і інфраструктури та всі державні органи підготувати інформацію про угоду з продажу компанії, а правоохоронні органи - надати інформацію про розслідування обставин передачі аеропорту в концесію «групі шахраїв».

Як повідомляли ЗМІ, 95% акцій Avia Invest, яка взяла в концесію Міжнародний аеропорт Кишинева, купила інвестиційна компанія в сфері нерухомості NR Investments Ltd з головним офісом на острові Гернсі. 19 серпня представники Avia Invest і єдиний власник NR Investments Натаніель Ротшильд підписали контракт.