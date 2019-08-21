Российские авиапассажиры доплачивают за простои Superjet

17:20 21.08.2019   Россия

Средняя цена билетов на маршрутах, обслуживаемых российскими Sukhoi Superjet 100, оказалась на 20% выше, чем на аналогичных перелетах с иностранной техникой.

Это обнаружила российская Федеральная антимонопольная служба, сообщает ghall.com

Разница обусловлена высокими расходами авиакомпаний на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, сообщается в письме главы ведомства Игоря Артемьева, которое приводят российские СМИ. Они почти вдвое выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов – 7 рублей за кресло-километр против средней ставки 4 рубля за кресло-километр. 

По информации авиакомпаний и аэропортов, основная причина более высоких расходов воздушного судна SSJ в длительных простоях – из-за ожидания запчастей и ремонта, говорится в письме, направленном вице-премьеру РФ Максиму Акимову, министру транспорта РФ Евгению Дитриху и министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову. 

Авиакомпания “Ямал” ранее заявляла о том, что не может использовать половину из 15 лайнеров этой модели из своего парка, поскольку многочисленные конструктивно-производственные дефекты двигателя и систем воздушного судна, а также неудовлетворительная послепродажная поддержка со стороны производителя позволяют поддерживать в состоянии летной годности не более семи-восьми самолетов. 

Проблемы с эксплуатацией лайнера есть и у иностранных авиакомпаний – в марте мексиканская Interjet просила российскую сторону отремонтировать двигатели находящихся в ее распоряжении Superjet 100. Также весной 2019 года от этих самолетов отказался ирландский перевозчик CityJet, единственный в Европе эксплуатант российского лайнера.



Ще на цю тему:

08:01 05.07.2019
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
17:20 02.07.2019
Чехія скасувала заборону на польоти російських авіакомпаній до 7 липня
13:45 02.07.2019
Мінтранс РФ відреагував на рішення Чехії щодо заборони польотів
12:53 02.07.2019
Чехія закриває небо для російських літаків
18:45 12.06.2019
Половина пассажирских самолетов в России не соответствует требованиям Росавиации
15:55 06.05.2019
В Росии решили продлить срок эксплуатации флотским Ан-72
20:41 10.04.2019
В "Вертолетах России" допускают использование турецких комплектующих
15:07 11.01.2019
За долги Сбербанк и ВТБ могут забрать одну из крупнейших авиакомпаний России
19:53 09.01.2019
Аэрофлот планирует увеличить стоимость билетов на некоторых направлениях
07:51 30.11.2018
Чистая прибыль "Аэрофлота" за девять месяцев снизилась на 17%
20:33 02.11.2018
Бельгийская Brussels Airlines отказалась от российских "Суперджетов". Причина - в неисправностях самолетов
15:49 30.10.2018
Открытие строившейся к ЧМ по футболу третьей полосы в Шереметьево опять отложили
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:41 20.08.2019
В Азербайджане найдено тело пилота МиГ-29, упавшего в Каспийское море
19:00 19.08.2019
Поисковая группа обнаружила «черный ящик» самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана
14:00 19.08.2019
Канадская Zenith Energy намерена нарастить добычу нефти в Азербайджане
15:20 15.08.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
17:10 21.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении медики оказывали помощь "пострадавшим" от оружия массового поражения
10:41 20.08.2019
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
18:00 19.08.2019
ЮВО: Артиллеристы российской военной базы в Армении провели учения со стрельбами
15:30 19.08.2019
ЮВО: Аэромобильные группы российской военной базы в Армении отработали специальные задачи
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
Всі новини країни
Греция Греция
17:00 21.08.2019
В Греции доходы от туризма в первом полугодии выросли на 15,3%
20:41 20.08.2019
У Греції розбився вертоліт з росіянами
11:41 20.08.2019
США предупредили Грецию относительно иранского танкера
21:10 19.08.2019
В греческий порт прибыла роскошная яхта шейха Катара / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:40 21.08.2019
Свободи більше немає - в Грузії розгорівся новий скандал навколо телеканалу, який образив Путіна
10:40 21.08.2019
МЗС Грузії: назвав ситуацію з селом Аібга процесом анексії з боку Росії
18:41 20.08.2019
Грузинського журналіста, який обматюкав Путіна в прямому ефірі, звільнили з каналу
15:41 20.08.2019
Грузия и США оформят договор о сотрудничестве в сфере обороны
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:41 20.08.2019
Молдова хочет получать российский газ по «Турецкому потоку»
20:20 19.08.2019
Председателем Конституционного суда Молдовы избран Владимир Цуркан
10:40 19.08.2019
Колишніх президентів Молдови можуть позбавити частини привілеїв
18:41 16.08.2019
У Молдові на місяць продовжили роботу комісії з розслідування крадіжки мільярда
Всі новини країни
Россия Россия
17:30 21.08.2019
ЮВО: Морпехи Каспийской флотилии в ходе двустороннего учения отразили нападение условного противника
17:20 21.08.2019
Российские авиапассажиры доплачивают за простои Superjet
14:40 21.08.2019
В России вспыхнул склад горючего: город задыхается в дыму / Фото
14:30 21.08.2019
Минобороны РФ анонсировало маневры с участием почти 130 тысяч военных
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:20 21.08.2019
Румунія та США категорично проти "Північного потоку-2"
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
Всі новини країни
Турция Турция
13:41 20.08.2019
Туреччина звинуватила Росію в авіаударі по військовому конвою в Сирії. У Дамаску заявили, що Туреччина підтримує терористів
12:21 20.08.2019
Росіяни викрали в Туреччині яхту вартістю $2 мільйони
09:21 20.08.2019
У Сирії обстріляли турецький військовий конвой: щонайменше 3 загиблих
18:30 19.08.2019
СМИ: Войска Турции вошли в сирийский город
Всі новини країни
Украина Украина
16:40 21.08.2019
Московская компания за 650 млн руб отреставрирует Митридатские лестницы в Крыму
16:20 21.08.2019
В Крыму сообщают о бешеных лисах и волках
16:00 21.08.2019
В Херсоні суд продовжив на два місяці арешт члену «Самооборони Севастополя»
15:40 21.08.2019
В оккупированном Крыму в сентябре начнутся испытания второй "Кометы"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд