Средняя цена билетов на маршрутах, обслуживаемых российскими Sukhoi Superjet 100, оказалась на 20% выше, чем на аналогичных перелетах с иностранной техникой.

Это обнаружила российская Федеральная антимонопольная служба, сообщает ghall.com.

Разница обусловлена высокими расходами авиакомпаний на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, сообщается в письме главы ведомства Игоря Артемьева, которое приводят российские СМИ. Они почти вдвое выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов – 7 рублей за кресло-километр против средней ставки 4 рубля за кресло-километр.

По информации авиакомпаний и аэропортов, основная причина более высоких расходов воздушного судна SSJ в длительных простоях – из-за ожидания запчастей и ремонта, говорится в письме, направленном вице-премьеру РФ Максиму Акимову, министру транспорта РФ Евгению Дитриху и министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

Авиакомпания “Ямал” ранее заявляла о том, что не может использовать половину из 15 лайнеров этой модели из своего парка, поскольку многочисленные конструктивно-производственные дефекты двигателя и систем воздушного судна, а также неудовлетворительная послепродажная поддержка со стороны производителя позволяют поддерживать в состоянии летной годности не более семи-восьми самолетов.

Проблемы с эксплуатацией лайнера есть и у иностранных авиакомпаний – в марте мексиканская Interjet просила российскую сторону отремонтировать двигатели находящихся в ее распоряжении Superjet 100. Также весной 2019 года от этих самолетов отказался ирландский перевозчик CityJet, единственный в Европе эксплуатант российского лайнера.