Первый рейс из "международного" аэропорта "Симферополь" в новый аэропорт Саратова «Гагарин» будет выполнен 23 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополь, пишет РИА Новости.

Отмечается, что рейсы будут осуществляться два раза в неделю и продлятся до 23 сентября.

"Перелеты из аэропорта Симферополь в саратовский «Гагарин» будет выполнять авиакомпания Pegas Fly на воздушных судах Embraer 190. Время в пути составит около двух часов. Ранее Pegas Fly осуществляла рейсы из Симферополя в действующий аэропорт Саратова также дважды в неделю", — рассказали в пресс-службе.

Новый международный аэропорт «Гагарин» обслужил первые регулярные пассажирские рейсы 20 августа. Перевод всех рейсов из старого аэропорта «Центральный» в новый аэропорт «Гагарин» выполнен с 08:00 по местному времени.