В новый аэропорт Саратова будут летать самолеты из оккупированного Крыма
|17:40 21.08.2019
|Крым
Первый рейс из "международного" аэропорта "Симферополь" в новый аэропорт Саратова «Гагарин» будет выполнен 23 августа.
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополь, пишет РИА Новости.
Отмечается, что рейсы будут осуществляться два раза в неделю и продлятся до 23 сентября.
"Перелеты из аэропорта Симферополь в саратовский «Гагарин» будет выполнять авиакомпания Pegas Fly на воздушных судах Embraer 190. Время в пути составит около двух часов. Ранее Pegas Fly осуществляла рейсы из Симферополя в действующий аэропорт Саратова также дважды в неделю", — рассказали в пресс-службе.
Новый международный аэропорт «Гагарин» обслужил первые регулярные пассажирские рейсы 20 августа. Перевод всех рейсов из старого аэропорта «Центральный» в новый аэропорт «Гагарин» выполнен с 08:00 по местному времени.
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