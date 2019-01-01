В Греции доходы от туризма в первом полугодии выросли на 15,3%
|17:00 21.08.2019
|Греция
Значительные увеличения доходов от туризма в первой половине года помогли сузить дефицит текущего счета Греции, более чем компенсировав рост импорта.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Банком Греции, пиет издание Русские Афины.
Доходы от туризма за первые шесть месяцев 2019 года составили 5,5 миллиарда евро, что на 15,3 процента больше, чем 4,77 миллиарда, заработанных за тот же период в 2018 году.
Подобный рост, связан с увеличением доходов от транспортный услуг, особенно пассажирских перевозок, на 7,3 процента.
Импорт вырос на 4,2 процента в годовом исчислении в первой половине 2019 года до 27,8 миллиарда, а экспорт вырос только на 1,6 процента, до 16,2 миллиарда.
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