Московская компания за 650 млн руб отреставрирует Митридатские лестницы в Крыму
|16:40 21.08.2019
|Крым
Оккупационные власти Крыма определились с подрядчиком реставрации Митридатских лестниц.
Об этом сообщила пресс-служба "министерства культуры" оккупированного Крыма, пишет Крыминформ.
«Между Дирекцией по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры и АО «Баварский дом» заключен государственный контракт на выполнение производственных ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия «Лестницы Большие и Малые» на сумму 651,6 млн рублей», – говорится в сообщении.
Работы начнутся до конца этого месяца – после выдачи Госкомитетом по охране культурного наследия разрешения на их проведение. Объект должен быть сдан к 1 сентября 2020 года. Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации в конце ноября 2018 года.
Митридатская лестница – главный символ Керчи, который долгое время находится в аварийном состоянии. Летом 2015 года одно её крыло обрушилось. После этого Керчь получила 15,6 млн руб на проведение противоаварийных работ.
АО «Баварский дом» – московская компания, зарегистрированная в 1993 году. 57% в уставном капитале принадлежит немецкой строительной компании Scheidl Inter-Haus GmbH. Фирма выступала в роли подрядчика по 10 контрактам для минкульта России на общую сумму 8,4 млрд рублей.
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